Diese Promis sind beim großen GNTM-Finale heute Abend dabei

Das große Finale von Germany's Next Topmodel steht heute Abend an und verspricht, ein Highlight für Fans und Zuschauer gleichermaßen zu werden. Neben Heidi Klum (52) wird auch ihre Tochter Leni Klum (21) bei der Live-Show in Köln dabei sein, besagt der Instagram-Beitrag des offiziellen GNTM-Accounts. Außerdem stehen weitere prominente Gäste wie die weltweit bekannte Naomi Campbell (55) und der langjährige Liebling der Show, Thomas Hayo, auf der Gästeliste. Doch nicht nur bei den Stars an der Seite von Heidi darf sich das Publikum auf etwas gefasst machen – auf der Bühne wird es ebenfalls hochkarätig. Musik- und Show-Acts der Extraklasse haben ihren Auftritt zugesagt.

Für ordentlich Stimmung im Saal sorgen die Jungs von Tokio Hotel, die einen ihrer Hits performen werden. Aber auch Musical-Fans werden auf ihre Kosten kommen: Das Ensemble des legendären "Moulin Rouge"-Musicals wird eine beeindruckende Show abliefern, ebenso wie der Cast von "Starlight Express", der die Zuschauer mit energiegeladenen Performances begeistern dürfte. Damit ist für eine abwechslungsreiche Unterhaltung gesorgt, die für jeden Geschmack etwas zu bieten hat. Die Kombination aus Modenschauen, prominenten Gästen und bombastischen Showeinlagen macht das heutige Finale der Modelshow zu einem unvergesslichen Abend.

Für Tokio Hotel ist ein Auftritt bei GNTM beinahe zur Routine geworden, da Tom Kaulitz (35), der Ehemann von Heidi Klum, und Band-Frontmann Bill Kaulitz (35) schon öfter bei Shootings und Walks anwesend waren. Dennoch scheint die Freude der Band über die Einladung ungebrochen zu sein, und die Fans dürfen sich auf die besondere Energie und Emotionen einer Live-Performance freuen. Mit ihrer einzigartigen Mischung aus bekannten Gesichtern und glamourösen Höhepunkten zeigt Heidi Klum einmal mehr, wie man Entertainment auf höchstem Niveau präsentiert.

Anzeige Anzeige

ProSieben/Max Montgomery Heidi Klum und die GNTM-Finalisten von Staffel 20

Anzeige Anzeige

ProSieben Naomi Campbell und Heidi Klum bei "Germany's Next Topmodel"

Anzeige Anzeige

Getty Images Heidi Klum, Tom und Bill Kaulitz auf einem Event

Anzeige