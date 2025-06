Früherer Bodyguard der Geissens äußert sich zum Einbruch

Carmen (60) und Robert Geiss (61) wurden vor wenigen Tagen in ihrer eigenen Villa brutal überfallen. Der Vorfall beschäftigt nicht nur ihre Fans. Ihr ehemaliger Bodyguard Nico Nehez erinnert sich, dass das TV-Paar schon in den vergangenen Jahren Drohungen erhielt. Dafür hatte er eine spezielle Technik, wenn er die Geissens beispielsweise in ein Restaurant begleitete. "Wir haben zu meiner Zeit nie etwas Aktuelles gepostet [...]. Wir haben immer zeitversetzt gepostet. Dadurch konnten wir viele Dinge abwenden, sprich Fans [oder] Stalker", erzählt Nico RTL. Nach dem Einbruch nahm er direkt Kontakt zu seinen ehemaligen Arbeitgebern auf: "Robert und ich haben heute noch eine halbe Stunde telefoniert, wo er mir noch mal die ganzen Ereignisse geschildert hat."

Robert habe Nico dann erzählt, wie er auf die Einbrecher aufmerksam wurde. Der Unternehmer habe mittlerweile richtig Schuldgefühle, weil er die Tür nicht richtig schloss: "Er wollte nur gucken, wie laut die Musik ist, und hat die Terrassentür nur zugezogen, ohne sie zuzumachen. Das macht er sich zum Vorwurf. Muss er aber nicht machen. Wer macht das denn schon in der Gegend?" Trotzdem sei Robert laut Nico sehr mitgenommen – und das vor allem, weil seine Carmen angegriffen und verletzt wurde. Dennoch ist der ehemalige Sicherheitschef sicher, dass der 61-Jährige instinktiv richtig gehandelt habe. "Es ist immer die richtige Entscheidung, das zu machen, was verlangt wird. Gib deine Uhr ab, gib den Schmuck ab. Gebt das Geld ab. Ist alles ersetzbar", rät Nico.

Den eingefleischten Geissens-Fans berichtete Robert vergangenes Wochenende von dem Raubüberfall. "Heute ist leider der Albtraum wahr geworden. Wir sind im eigenen Haus in Saint-Tropez brutal überfallen worden, von vier Personen mit Pistolen und komplett ausgeraubt worden. Wir mussten die Tresore aufmachen. Saint-Tropez ist leider Gottes nicht sicher", erzählte er bei Instagram. Der Diebstahl war aber wohl der kleinere Schaden, denn Carmen erlitt während des Einbruchs eine Schnittwunde am Hals und wurde von den Räubern gewürgt. Auch Robert selbst trug Blessuren davon: Er wurde an den Rippen verletzt.

