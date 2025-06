GNTM-Finale 2025: Diese beiden sollen die Gewinner sein

Das große Finale von Germany's Next Topmodel steht kurz bevor. Wie in den vergangenen Jahren auch, wird es zwei Gewinner geben – einen Mann und eine Frau. Und wer soll sich dieses Jahr den Titel holen? Promiflash hat bei den Fans nachgefragt, und die sind sich offenbar einig. In einer Umfrage hat Pierre ganz klar die Nase vorn. Von rund 817 Stimmen [Stand: 19. Juni, 18:05 Uhr] gehen ganze 381 (46,6 Prozent) an das Nachwuchsmodel. Knapp dahinter liegen Moritz mit 289 Stimmen (35,4 Prozent) und Jannik mit 147 Stimmen (18 Prozent).

Auch bei den Damen zogen drei Kandidatinnen ins Finale ein. Hier ist das Ergebnis ähnlich eindeutig. Die Siegerkrone mit nach Hause nehmen soll laut den Lesern Daniela. Sie erhält über die Hälfte der Stimmen: 498 Votes (51 Prozent) von 976 gehen an die Blondine. Auf dem zweiten und dritten Platz reihen sich Magdalena und Zoe ein. Zwischen den beiden liegt aber nur ein kleiner Abstand: Magdalena bekommt 251 (25,7 Prozent), während Zoe mit nur ein paar Stimmen dahinter auf Platz drei liegt.

Vom großen Finale können die Fans von GNTM wieder einiges erwarten. Allerdings werden die Highlights aktuell noch unter Verschluss gehalten. Ein Geheimnis wurde aber schon gelüftet: Musikalische Unterstützung gibt es von Tokio Hotel. "Dürfen wir es eigentlich schon verraten? Wir sind quasi schon auf dem Weg zum 'Germany's Next Topmodel'-Finale!", plauderten die Zwillinge Tom (35) und Bill Kaulitz (35) schon vorab in ihrem Podcast "Kaulitz Hills" aus. Als weitere prominente Gäste werden unter anderem Modelmama Heidi Klums (52) Tochter Leni (21) sowie Supermodel Naomi Campbell (55) und Thomas Hayo erwartet.

Anzeige Anzeige

Getty Images Heidi Klum bei der Paris Fashion Week 2024

Anzeige Anzeige

Michael de Boer / ProSieben Pierre, "Germany's Next Topmodel"-Kandidat 2025

Anzeige Anzeige

ProSieben / Michael Boer GNTM-Kandidatin Daniela, 2025