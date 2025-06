Nach Lästerei: Simone Kowalski beim GNTM-Finale dabei

Aktuell läuft das große Finale von Germany's Next Topmodel im TV. Für das 20. Jubiläum der Castingshow überlegte sich Heidi Klum (52) etwas ganz Besonderes: Alle Gewinnerinnen der Sendung liefen noch einmal über den Laufsteg. Auch Simone Kowalski (27), die 2019 gewann, war dabei – das überraschte den einen oder anderen. Denn das Model packte 2023 noch knallhart über ihre Zeit aus. "Überall waren Kameras. Alles wurde mit Ton und so aufgenommen. Irgendwann wurde uns verboten, rauszugehen", schoss sie in der "STRG_F"-Dokumentation auf YouTube.

Dass Simone dennoch über den GNTM-Laufsteg lief, überraschte die Zuschauer daher. "Ich hätte niemals gedacht, dass Simone tatsächlich dabei ist" oder "Simone läuft auch?", erklärten einige User bei X schon fast ungläubig. Während sie die Anwesenheit der Siegerin von 2019 überraschte, fehlte eine andere aber offenbar: Sara Nuru (35). Allerdings wurde diese Ende des vergangenen Jahres auch erst wieder Mutter.

Um Simone war es zuletzt eher ruhiger geworden. Auf Instagram deutete die 27-Jährige im vergangenen Dezember an, ihren Karriereweg überdenken zu wollen. "Ich habe einmal an mich selbst geglaubt, ein Model zu werden, und ich bin ein Topmodel geworden! Leider wurde ich, nachdem ich die größte Show im deutschen Fernsehen gewonnen hatte, auf die schwarze Liste gesetzt und kein Kunde oder Modelagentur wollte mit mir arbeiten", reflektierte sie dazu.

Getty Images Simone beim GNTM-Finale 2019 in Düsseldorf

Getty Images Heidi Klum am Friesenwall in Köln, 2025

Getty Images GNTM-Siegerin Simone Kowalski in Berlin

