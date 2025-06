Geissens-Nachfolger? Oksana Kolenitchenko bekommt Doku-Soap

Oksana Kolenitchenko (37), bekannt aus der Reality-TV-Szene, startet mit ihrer Familie ein neues Kapitel – und die Zuschauer sind hautnah dabei. Ab dem 10. Juli 2025 zeigt RTLZWEI die Doku-Soap "Oksana & Family – Alles auf Anfang", die Einblicke in den Alltag der Familie gibt, die nach Las Vegas ausgewandert ist. Einst erfüllten sie sich ihren "American Dream" mit einem Nachtclub in Hollywood, doch nach dessen Verkauf stehen sie vor neuen Herausforderungen. Kann Oksana mit ihrem Beauty-Business, einem neuen Song und weiteren Projekten ihre Zukunft sichern? Unterstützung bekommt sie von Ehemann Daniel, der den Haushalt übernimmt, und ihren beiden Kindern Milan und Arielle.

Die Doku widmet sich nicht nur den beruflichen Ambitionen der Unternehmerin, sondern auch den persönlichen Herausforderungen der vierköpfigen Familie. Nach 18 gemeinsamen Jahren stehen Oksana und Daniel erneut vor einem Neuanfang. Während Daniel sich in die Rolle des Hausmanns einlebt, träumen die Kinder von eigenen Karrieren. Milan ist hin- und hergerissen zwischen einer möglichen Filmrolle und seiner Leidenschaft für Fußball, während Arielle überlegt, ob sie in die Fußstapfen ihrer Mutter treten soll. Die Familie versucht, zwischen Trubel und Träumen ihren Zusammenhalt zu bewahren – sei es bei Roadtrips durch Amerika oder im hektischen Alltag.

Die Kolenitchenkos sind kein unbeschriebenes Blatt, was mutige Veränderungen betrifft. 2019 zogen sie von Berlin nach Los Angeles, zwei Jahre später folgte der Umzug nach Las Vegas. Oksana begann ihre Karriere als Sängerin und Model und setzt heute auf Beauty-Produkte und TV-Präsenz, um ihre Träume zu verwirklichen. Immer wieder zeigt sich, wie wichtig den beiden ihr gemeinsamer Weg ist: "Ob in Deutschland oder Amerika – wir bleiben eine Familie", betonte die Goodbye Deutschland-Bekanntheit in der Vergangenheit.

RTLZWEI Die neue RTLZWEI-Doku-Soap "Oksana & Family – Alles auf Anfang"

Instagram / oksana_kolenitchenko Oksana Kolenitchenko, Reality-TV-Bekanntheit

Instagram / oksanas.welt Oksana Kolenitchenko mit Ehemann Daniel und ihren Kids Milan und Arielle