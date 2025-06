Nach Gewaltvorfall: Bei Kim Virginia geht es mental bergauf

Kim Virginia Hartung (30) geht es langsam wieder besser. Vor wenigen Tagen geriet der Realitystar in einen Vorfall, bei dem er körperliche Gewalt erfahren habe. Mental geht es bei ihr nun langsam bergauf. In ihrer Instagram-Story berichtet sie ihren Fans, dass sie sich für ein Treffen mit einer Freundin fertig machen wolle und es zumindest erste positive Schritte gebe: "Mental geht es also zumindest etwas bergauf." Kim sozialisiere "so langsam wieder mit Menschen."

Ansonsten berichtet Kim davon, vor einer Entscheidung bezüglich ihrer Wohnsituation zu stehen. So sucht die Influencerin nach ihrer Trennung von Nikola Glumac (29) aktuell nach einer neuen Bleibe. "Aber bezüglich meiner Wohnsituation...Wie dumm bin ich, dass ich mir das überhaupt angeschaut habe? Jetzt bekomme ich das nicht mehr aus dem Kopf, haha", erklärt Kim. Sie habe sich eine Villa angeschaut – in diese würde sie am liebsten einziehen. "Jetzt denke ich an ein Leben am Rande des Existenzminimums nach für diese Häuser", so Kim weiter.

Dass Kim sich in dieser belastenden Zeit nun Schritt für Schritt wieder mehr öffentlich meldet, dürfte auch der therapeutischen Unterstützung zu verdanken sein, die sie direkt nach dem Vorfall suchte. Sie erklärte vor wenigen Tagen offen, dass sie sich nach langer Suche für einen Therapeuten entschieden habe, der ihren Bedürfnissen entspricht. Mit ihm spricht Kim aktuell fast täglich. "Ich habe fast jeden Tag einen Termin bei meinem Therapeuten und es tut so gut! Es hat sich eine Wut in mir angestaut, die man so gar nicht auf die Menschheit loslassen sollte", gab die 30-Jährige offen zu.

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung, Realitystar

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung und Nikola Glumac im März 2025