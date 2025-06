Elena Miras' "Make Love, Fake Love"-Angebot kam ganz spontan

Elena Miras (33) ist die neue Single-Lady bei Make Love, Fake Love und versucht dort, das Geheimnis um Wahrheit und Täuschung bei den Teilnehmern zu lüften. Laut eigener Aussage kam das Angebot für die Realityshow mehr als überraschend. "Ganz spontan kam der Anruf: 'Ey Elena, weißt du was? 'Make Love, Fake Love' – hast du Bock?'", berichtet sie im Interview mit RTL. Nach kurzem Überlegen stand für die gebürtige Schweizerin allerdings fest, dass sie die Herausforderung annehmen möchte. "Ich war so: 'Ja, geil. Geil!'", erinnert sie sich an ihre Reaktion.

Elena erklärt weiter, dass sie das Konzept der Show besonders spannend findet – schließlich habe sie ein Talent dafür, Menschen zu durchschauen und Lügen zu entlarven. "Ich liebe es, zu entscheiden, wer fake ist und wer nicht lügt", schildert sie ihre Begeisterung und ergänzt: "Ich bin gespannt, wie die Lügen werden, weil die Lügner immer besser werden." Die Reality-TV-Bekanntheit hofft offenbar auf eine gute Mischung aus Spaß und detektivischem Spürsinn, um die Männer auf die Probe zu stellen.

Doch die Ankündigung, dass Elena Teil des Formats ist, löste nicht nur positive Reaktionen aus. Während einige Fans sich darauf freuen, die temperamentvolle Influencerin in einer neuen Rolle zu erleben, zeigen sich andere enttäuscht von der Wahl der Macher. "Oh Gott, bitte nicht Elena. Diese Frau ist unerträglich", wetterte ein User unter einem Promiflash-Beitrag. Ein anderer wiederum freut sich auf Elena: "Ich finde es mega. Vorher habe ich es nie geschaut, aber dieses Jahr werde ich."

Instagram / elena_miras Elena Miras, Realitystar

Instagram / elena_miras Elena Miras, Mai 2025

Instagram / elena_miras Elena Miras im November 2023