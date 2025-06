"Grenzwertig": Yeliz Koc reflektiert "Prominent getrennt"

Reality-TV-Star Yeliz Koc (31) gewährt auf ihrem Instagram-Kanal Einblicke in ihre Teilnahme an der kommenden Staffel von "Prominent getrennt", die am 1. Juli startet. Sie erzählt ihren Fans von den besonderen Herausforderungen der Dreharbeiten. "Man ist in einem Format anders. Die Gefühle ticken da anders, der Stress, der Druck – es ist einfach komplett anders", beschreibt sie die emotionale Belastung. Gleichzeitig deutet sie an, dass die Zeit vor Ort nicht einfach gewesen sei: "Das war schon sehr grenzwertig." Details zur Produktion oder den genauen Erlebnissen kann sie derzeit jedoch nicht teilen.

Zudem äußert Yeliz Bedenken über ihre Darstellung im Format. Anfangs ging sie davon aus, dass sie "richtig schlecht geschnitten" werde. Nach der Sichtung des Trailers kam es jedoch zu einer kuriosen Wendung. "Ich glaube, ich werde gar nicht schlecht geschnitten, ich werde einfach nicht gezeigt", stellt sie ernüchtert fest. Ob und wie viel Sendezeit die Zuschauer von ihr und ihrem Ex-Partner Jannik Kontalis letztlich zu sehen bekommen, bleibt daher spannend.

Die Sendung sorgt bei Yeliz nicht zum ersten Mal für gemischte Gefühle. Bereits beim ersten Teaser der Show, in dem sie gemeinsam mit ihrem Ex-Partner Jannik Kontalis zu sehen war, zeigte sie sich wenig begeistert von ihrer Performance. Die beiden stellten sich vor, wirkten dabei aber auffällig emotionslos und sogar gelangweilt. Auf Instagram zeigte sich die Influencerin überrascht von dem Video. "Was ist los mit uns? Selbst ich schlafe beim Zugucken ein", kommentierte sie selbstkritisch.

RTL "Prominent getrennt"-Kandidatin Yeliz Koc

Yeliz Koc, Realitystar

Instagram / yelizkoc Yeliz Koc, Realitystar

