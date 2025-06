Anna-Maria Ferchichis Drillinge gehen in getrennte Klassen

Nach den Sommerferien in Dubai stehen bei Familie Ferchichi viele Veränderungen an. Nicht nur die älteren Kinder werden neue Schulen besuchen, auch Anna-Maria (43) und Bushidos (46) Drillinge kommen in die Vorschule. In ihrer Instagram-Story erzählt die Influencerin nun von einer Entscheidung, die sie und ihr Ehemann diesbezüglich getroffen haben: "Ich habe eben noch mit einer Erzieherin gesprochen. Sie empfehlen uns, die Drillinge zu trennen. Das war bei den Zwillingen auch schon so. Schweren Herzens machen wir das jetzt – aber nach wie vor ist das ein komisches Gefühl, weil die sind wie so eine Symbiose."

Auch auf Anna-Marias Videos und Bildern der Familie sieht man die drei Kleinen immer noch zusammen: Seit ihrer Geburt sind Amaya (3), Leonora (3) und Naima (3) unzertrennlich. Der achtfachen Mama ist aber bewusst, dass es für das spätere Leben ihrer Kinder das Beste ist, wenn sie nicht auch noch in der Schule dieselbe Klasse besuchen. "Es ist wichtig, dass sie sich selber finden und für sich entwickeln können", erklärt Anna-Maria, weshalb sie den Rat der Pädagogen ernst nimmt.

Erst vor wenigen Tagen meldete sie sich zum Thema Kinder und Entwicklung bei ihrer Instagram-Community. Offen sprach sie über die jüngsten Veränderungen in ihrer Familiendynamik. "Die vier Großen haben meist eigene Pläne und so gar keine Lust mehr, etwas mit uns zu machen", erzählte die Podcasterin etwas geknickt und fügte hinzu: "Es gab gefühlt keinen Übergang. Es war einfach auf einmal so. Ist für uns immer noch komisch." Umso schöner wird es wohl für sie und Anis, wie der Rapper mit bürgerlichem Namen heißt, sein, dass ihre Jüngsten mit gerade mal dreieinhalb Jahren am liebsten den ganzen Tag bei Mama und Papa sind.

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi mit ihren Drillingen, Mai 2023

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi im Juni 2025

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi und Bushido, Juli 2024

