Didi Veron ist mit diesem "Make Love, Fake Love"-Girl liiert

Reality-TV-Star Didi Veron (35) hat sein Herz wieder verschenkt! Der Realitystar ist frisch verliebt, wie er gegenüber Promiflash verrät. Seine neue Partnerin ist niemand Geringeres als Nicky Pistola, bekannt aus den Fernsehformaten Make Love, Fake Love und My Style Rocks. Die beiden lernten sich Anfang des Jahres bei der Berlin Fashion Week und auf dem hey mates Event kennen. "Gedacht hätte ich nie, dass ich mich in eine tätowierte Dame verlieben könnte, und erstaunlicherweise ist es doch passiert", schwärmt Didi.

Anfangs wollte das frischgebackene Paar die Beziehung geheim halten, um zu sehen, wie gut sie miteinander harmonieren. Doch jetzt sind sich die beiden sicher: Es passt! Nicky bezeichnete ihr erstes Treffen als "Liebe auf den ersten Blick". Seitdem haben die beiden schon einige gemeinsame Abenteuer erlebt. So waren sie zuletzt zusammen in Frankfurt auf dem WCD und besuchten die Premieren von Kampf der Realitystars sowie #CoupleChallenge in Köln. "Nach ein paar Monaten ist es so weit, und eines steht fest: Es sind Schmetterlinge im Bauch, und ich freue mich sehr, diese wunderbare Dame kennengelernt zu haben", berichtet er Promiflash.

Für Didi ist es nicht das erste öffentliche Liebesglück. Noch im Dezember war er mit Linda, einer erfolgreichen Hotelbesitzerin, liiert. Diese Beziehung scheint jedoch Vergangenheit zu sein, und nun genießt Didi die romantische Zeit mit Nicky. "Kennengelernt haben wir uns vor sieben Monaten auf einer meiner Reisen", berichtete er damals Promiflash. Zuvor machte er mit seiner Partnerschaft zu seiner Ex-Freundin Arielle Rippegather (34) Schlagzeilen – die beiden fetzen sich bis heute öffentlich.

Promiflash Nicky Pistola und Didi Veron

Promiflash Didi Veron und Nicky Pistola

Promiflash Didi Veron und seine neue Freundin Linda, 2024