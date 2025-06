A-ha-Sänger Morten Harket macht Parkinson-Diagnose publik

Morten Harket (65), der Frontmann der berühmten norwegischen Band a-ha, hat bekannt gegeben, dass er an Parkinson erkrankt ist. In einem auf der offiziellen Website der Band veröffentlichten Interview schildert der 65-Jährige offen seine Erfahrungen mit der Krankheit, die weltweit Millionen Menschen betrifft. "Ich habe kein Problem damit, die Diagnose zu akzeptieren", erklärte der Musiker und bezog sich dabei auf die gelassene Haltung seines Vaters, die ihm geholfen habe, mit der Situation umzugehen. Doch Morten, dessen einzigartige Stimme Songs wie "Take On Me" zu Welthits machte, muss nun mit den Auswirkungen der Krankheit auf seine Gesangsfähigkeit kämpfen. "Es fühlt sich nicht an, als könnte ich noch singen", räumte er ein.

Morten schilderte, dass die Herausforderungen der Krankheit ein ständiges Dilemma darstellen. Zwar helfen Medikamente gegen einige Symptome, doch sie verstärken gleichzeitig andere Beschwerden. 2024 unterzog sich der Sänger einem neurochirurgischen Eingriff, bei dem Elektroden in sein Gehirn eingesetzt wurden, um bestimmte motorische Symptome zu lindern. Die Behandlung brachte spürbare Fortschritte, doch die Steuerung der Stimmregion bleibt medizinisch schwierig. Trotz dieser Belastungen bleibt Morten positiv und plant eine weitere Operation. Seine Diagnose hielt er lange geheim, aus Angst, wie Fans und Öffentlichkeit reagieren würden.

Morten bleibt trotz seiner Diagnose ein Kämpfer. Während er sich in schlechten Momenten in sein Sommerhaus an der norwegischen Küste zurückzieht, ist er weiterhin eine Inspiration für seine Fans. Mit einer Botschaft, die Mut macht, sagte er: "Macht euch keine Sorgen um mich. Findet heraus, wer ihr sein wollt – ein Prozess, der jeden Tag neu beginnen kann." Diese Worte zeigen die tiefe philosophische Ader des Künstlers, der seit den 80er-Jahren nicht nur mit Musik, sondern auch mit seiner Haltung Millionen Menschen erreicht hat.

Getty Images Morten Harket, Sänger

Getty Images Morten Harket, 2013

