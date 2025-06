Parkinson: Frank Elstner reagiert auf Mortens Erkrankung

Der Moderator Frank Elstner (83) und Morten Harket (65), Sänger der norwegischen Band a-ha, haben ein gemeinsames Schicksal: Beide sind an Parkinson erkrankt. Während der TV-Star bereits seit 2016 mit der Diagnose lebt, wurde die Krankheit bei Morten im vergangenen Jahr festgestellt. Kürzlich wagte der "Take on Me"-Sänger den Schritt, seine Erkrankung öffentlich zu machen und erhält für diesen Mut nun Unterstützung von Frank. "Wenn man die Diagnose Parkinson erhält, bekommt man erst mal einen Schreck und will es niemandem sagen. Dann liest man alles, was man über diese Krankheit erfahren kann. Und schließlich erkennt man, dass Parkinson kein Todesurteil ist und man mit Medikamenten und Therapien sehr lange und gut damit leben kann", erklärte der Moderator gegenüber Bild.

Morten hat sich im Juni 2024 einer modernen Behandlungsmethode in den USA unterzogen, bei der ihm Elektroden ins Gehirn implantiert wurden, die über ein Gerät unter der Haut elektrische Impulse senden. Diese Methode, die auch von deutschen Experten erfolgreich angewandt wird, hat dem Sänger Erleichterung bei einigen seiner Symptome verschafft. Frank Elstner kennt diese Therapie, hat sie jedoch selbst noch nicht ausprobiert, möchte sie aber in Betracht ziehen, falls sich sein Zustand verschlechtern sollte. Einen guten Rat hat die TV-Legende dann noch für den Musiker: "Mir haben am Anfang viele Betroffene gesagt, dass man es bei Parkinson mit Optimismus wesentlich leichter hat als die Pessimisten. Daran habe ich mich gehalten. Und das kann ich Morten Harket auch empfehlen. Nur nicht den Humor verlieren!"

Für den norwegischen Sänger bedeutet die Erkrankung auch eine große Herausforderung für seine Karriere – besonders im Hinblick auf seinen außergewöhnlichen Gesangsstil, der a-ha unverwechselbar machte. Der Sänger selbst hat betont, dass er versucht, die Situation mit der gleichen Gelassenheit anzugehen, die er von seinem Vater gelernt hat. Dennoch beschäftigt ihn offenbar eine Sache ganz besonders. "Es fühlt sich nicht an, als könnte ich noch singen", räumte er niedergeschlagen in einem Interview ein, das auf der offiziellen Website der Band veröffentlicht wurde.

Getty Images Frank Elstner, Moderator

Getty Images Morten Harket, Sänger

