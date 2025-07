Adam Sandler über das Arbeiten mit seinen Töchtern am Set

Adam Sandler (58) hat begeistert von der Zusammenarbeit mit seinen Töchtern Sadie und Sunny gesprochen. Die beiden sind in seinem neuen Film "Happy Gilmore 2" zu sehen, der ab dem 25. Juli auf Netflix verfügbar sein wird. "Oh mein Gott, man ist einfach erleichtert. Sobald sie es gut machen, fühlt sich nichts besser an als das", schwärmte Adam gegenüber E! News. Er verglich das Gefühl damit, ein Elternteil eines Baseballspielers zu sein und zu sehen, wie dieser einen erfolgreichen Schlag landet.

Adam zieht mit seiner Frau Jackie (50), mit der er seit 2003 verheiratet ist, die gemeinsamen Töchter Sunny und Sadie groß. Auch sie stand schon gelegentlich für Filme ihres Mannes vor der Kamera. Ihre Töchter scheinen das Interesse an der Filmwelt von ihren Eltern geerbt zu haben. "Die beiden Kinder lieben die Schauspielerei", erklärte Adam und fügte hinzu: "Meine eine Tochter hat es in der Schule gelernt, und meine andere Tochter lernt es gerade in der Oberstufe." Ungefragte Tipps will er den Newcomerinnen am Set jedoch nicht aufdrängen – er hält sich zurück, solange sie nicht aktiv um Rat fragen.

Schon zuvor hatte Adam erzählt, dass seine Töchter ihn in vielen Lebensbereichen unterstützen – auch in Sachen Gesundheit. Bei der Premiere seines Netflix-Comedy-Specials "Adam Sandler: Love You" letztes Jahr bemerkte er im Gespräch mit dem Magazin People, dass Sadie und Sunny ihn oft dazu ermutigen, besser auf sich aufzupassen. "Sie passen auf mich und meine Gesundheit auf, so wie ich es mit meinem Vater getan habe", sagte der Schauspieler. Dabei erinnerte er sich daran, wie er einst seinen Vater drängte, mit dem Rauchen aufzuhören, während ihn seine Kinder nun dazu anhalten, sich ausgewogener zu ernähren.

Getty Images Adam Sandler, Sunny Sandler und Sadie Sandler

Getty Images Adam und Jackie Sandler mit den Töchter Sadie und Sunny bei den Kids' Choice Awards 2024

Getty Images Adam Sandler, Schauspieler