Lionsgate-Co-Präsident Jason Constantine mit 55 verstorben

Jason Constantine, der langjährige Co-Präsident der Lionsgate Motion Picture Group, ist im Alter von 55 Jahren nach einem langen Kampf gegen den Krebs verstorben. Dies teilte das Studio in einer Erklärung mit. Jason, der mehr als 25 Jahre im Unternehmen tätig war, begann seine Karriere beim Lionsgate-Vorgänger Trimark Pictures. Er hinterlässt seine Frau Kristin und drei Söhne, Lucas, Xander und Nicholas. "Mit seinem furchtlosen Geist, seiner kreativen Energie und seinen langjährigen Beziehungen verkörperte Jason das Beste unseres Studios und der Branche. Sein Einfluss wird in vielen unserer erfolgreichsten Reihen weiterhin spürbar sein. [...] Wir trauern um einen hochgeschätzten Manager, einen vertrauenswürdigen Partner und einen geschätzten Freund. Unser tiefstes Mitgefühl gilt seiner Frau Kristin, seinen drei Kindern und seiner ganzen Familie", erklärte ein Sprecher von Lionsgate laut Deadline.

Während seiner Karriere war Jason maßgeblich für einige der bekanntesten und erfolgreichsten Film-Franchises und Produktionen von Lionsgate verantwortlich. Dazu zählen die Multi-Milliarden-Dollar-Einnahmen erzielenden Reihen wie "Saw" und "John Wick", für deren Erfolg er sich besonders einsetzte. Darüber hinaus war er an Oscar-prämierten Produktionen wie "Crash" und "Precious" sowie an Publikumshits wie "The Hitman’s Bodyguard", "Knives Out" und "The Expendables" beteiligt. Seine Leidenschaft für mutige Ideen und neue Stimmen hat die Filmindustrie nachhaltig bereichert. Auch abseits von Studiohits machte er sich durch die Unterstützung von Independent-Produktionen einen Namen.

Bekannt war Jason nicht nur für sein beeindruckendes Fachwissen und seine scharfsinnigen Einblicke in die Filmwelt, sondern auch für seine Großzügigkeit und Liebe zum Detail. Besonders in der Weihnachtszeit zeigte er seine kreative Seite, indem er jedes Jahr eine Modellbahnlandschaft in seinem Garten errichtete, die nicht nur seine Nachbarschaft, sondern auch Besucher erfreute. Jason war Absolvent der Princeton University und der Loyola Marymount University und zeigte seine eigenen kreativen Fähigkeiten in Kurzfilmen, die er schrieb und inszenierte. Seine Familie bittet um Erinnerungsbeiträge über eine Online-Plattform, um sein Leben zu ehren.

Getty Images Cast und Produkionstream des Films "Knock Knock"

Getty Images Jason Constantine, November 2008

