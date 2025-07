Von Lisa Akkaya getrennt: Darum ist ihr Mann noch in Dubai

Lisa Marie Akkaya (24) kam bereits vor einigen Wochen aus ihrer Wahlheimat Dubai nach Deutschland. Damals gemeinsam mit ihrem Ehemann. Nach den schweren Komplikationen in Lisas Schwangerschaft war für sie eine Rückreise nach Dubai aus medizinischen Gründen ausgeschlossen, weshalb Akka (24) alleine zurückflog, um den Transport der gemeinsamen Hunde und Habseligkeiten nach Deutschland zu organisieren. Nun sind die beiden bereits eine ganze Weile unfreiwillig räumlich getrennt – im Promiflash-Interview erklärt Lisa, wieso. "Es ist extrem kompliziert wegen unserer Hunde. Es dürfen maximal zwei Hunde pro Person im Flugzeug mitfliegen – wir haben aber drei", nennt sie das aktuell größte logistische Problem.

Auch von behördlicher Seite aus sei es aber gar nicht so einfach, die Haustiere nach Deutschland zu bringen. "Zudem kommt dann noch, dass man sich um den ganzen Papierkram für die Hunde kümmern muss, weil das alles sehr streng ist. Dazu kommen die ganzen Impfungen. Es ist echt viel zu tun", zählt die Schwangere auf. Außerdem müsse die Familie auch umgemeldet und der Transport ihrer Sachen nach Europa per Schiff organisiert werden. Das Ganze gestalte sich schwieriger, als sich das so mancher vorstellt: "Es ist echt keine leichte Sache."

Zu dem Umstand, dass Lisa den Vater ihres kleinen Emilios und ihres ungeborenen Sohnes schrecklich vermisst, kommt auch, dass es ihr gesundheitlich im Moment gar nicht gut geht. Die Influencerin bangt nicht nur darum, dass ihr zweites Kind als Frühchen geboren wird, sie offenbarte vor wenigen Tagen auch, dass bei ihr die erste Phase von Gebärmutterhalskrebs diagnostiziert wurde. Ihr Zustand ist nicht gut – solange die 24-Jährige noch schwanger ist, kann die Krankheit aber noch nicht behandelt werden.

Instagram / lisa.straube Furkan und Lisa Marie Akkaya im September 2024

Instagram / lisa.straube Lisa Akkaya, Reality-TV-Star

Instagram / lisa.straube Lisa Akkaya mit ihrem Sohn Emilio, Juni 2020

