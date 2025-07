Snow für Geld verkauft? Jannik Kontalis ist komplett empört

Jannik Kontalis hat sich in einer emotionalen Instagram-Story zu den jüngsten Vorwürfen geäußert, er habe nicht nur von der Trennung von Yeliz Koc (31) profitiert, sondern könne auch seine Gefühle für die gemeinsame Tochter Snow (3) für Geld instrumentalisieren. Der Reality-TV-Star machte deutlich, dass für ihn bestimmte Grenzen nicht überschritten werden dürfen: "Ich würde Snow niemals für Geld verkaufen." In seinem Statement betonte er das enge und wunderschöne Verhältnis zu seiner Tochter, das weiterhin einen besonderen Platz in seinem Leben habe.

Zugleich ging Jannik auf die öffentliche Diskussion um den Trailer zur Sendung "Prominent getrennt" ein, der bei Yeliz für Unmut gesorgt hatte. "Das war nicht richtig", räumte er ein und betonte, dass er heute anders handeln würde – ein Zeichen dafür, dass er bereit ist, Fehler einzugestehen und sich selbst zu reflektieren. Die Kritik an vermeintlich falscher Berichterstattung ließ er jedoch nicht unbeantwortet. Er erklärte, Yeliz sei in seinem Podcast mit insgesamt 41 Episoden nur in wenigen Themen überhaupt erwähnt worden. Auch teilte er eine schwerwiegende Anschuldigung, ohne jedoch Namen zu nennen: Eine Person habe einst überlegt, Snow zur Adoption freizugeben – eine Anspielung auf Jimi Blue Ochsenknecht (33)?

Die Beziehung zwischen Jannik und Yeliz endete bereits vor einiger Zeit, doch sorgen Auseinandersetzungen bis heute für Schlagzeilen. In der Show kamen pikante Details ans Licht: Jannik gestand, die mediale Aufmerksamkeit rund um ihre Partnerschaft finanziell genutzt zu haben. Er soll mit der Beziehung zu Yeliz und der darauffolgenden Trennung über 100.000 Euro verdient haben. Seine Ex-Freundin reagierte darauf empört und sprach ihm bei "Prominent getrennt" ihre Unterstützung ab: "Du bist also auch noch stolz drauf, dass du mich benutzt hast?"

Instagram / jannikkontalis Jannik Kontalis und Snow Elanie Koc im Mai 2023

Instagram / yelizkoc Jimi Blue Ochsenknecht, Yeliz Koc und Snow Elanie Koc

Katrin Hautner / ActionPress Yeliz Koc und Jannik Kontalis, Realitystars

