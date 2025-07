Diana zur Löwen löst Diskussion über Verlobungsringe aus

Sie ist für eine eher ungewöhnliche Leidenschaft im Netz bekannt: Webvideoproduzentin und Influencerin für Finanzthemen Diana zur Löwen, die bereits als Gast-Investorin bei Die Höhle der Löwen zu sehen war, hat mit einem Instagram-Video eine hitzige Diskussion ausgelöst. Darin teilte sie ihre Meinung darüber, was ein Verlobungsring kosten sollte. Sie konstatierte: "Grobe Faustregel zur Budgetplanung: Der Kaufpreis sollte sich am Netto-Monatsgehalt orientieren: mindestens ein halbes Monatsgehalt, besser ein ganzes Monatsgehalt." Dieser Vorschlag stieß vor allem bei vielen Männern auf Kritik. In den Kommentaren hagelte es empörte Reaktionen wie: "Das ist mal ein richtig blöder Tipp" und "Absoluter Schwachsinn, sich an so was zu orientieren. Hauptsächlich zählt doch der emotionale Wert und nicht der Geldwert."

Die öffentliche Entrüstung ließ Diana nicht unberührt. Prompt veröffentlichte sie ein weiteres Video, in dem sie erklärte, dass diese Empfehlung nur eine Orientierungshilfe sei und individuell angepasst werden sollte. Das sei nur eine "Faustregel, die man zu diesem Thema findet, wenn man im Internet recherchiert". Sie ruderte also teilweise zurück und betonte die Bedeutung persönlicher Prioritäten. Dabei zeigte sich die Influencerin einsichtig und versuchte, die hitzigen Gemüter zu beruhigen. Sie habe nicht mit "so viel Hate" gerechnet. Das Thema blieb dennoch umstritten, und der Diskurs über materielle und emotionale Werte von Verlobungsringen ging in ihren Kommentarspalten weiter: "Wer auf seinem Profil für die finanzielle Unabhängigkeit (der Frau) eintritt, sollte hier keine 'Recherchen' teilen, die auf generalüberholten Geschlechterrollen aus den 30ern (!!!!!) zurückfallen", tadelte ein Follower.

"Ich wollte das einfach als Impuls teilen", betonte die Influencerin in ihrem zweiten Video. Sie finde es "cool", dass manche Leute nichts auf den konkreten Kaufpreis geben, sondern vielmehr die Geste schätzen. Diana zur Löwen ist bekannt dafür, kein Blatt vor den Mund zu nehmen und polarisiert mit ihren Aussagen regelmäßig. Privat ist Diana seit Kurzem wieder Single und genießt es wohl total, auf Dates zu gehen und "auch mal neue, heiße Erfahrungen zu sammeln", wie sie via Instagram verriet. Über ihre sozialen Medien spricht sie aber vor allem offen über Finanzthemen. Mit ihrer Haltung fordert sie häufig traditionelle Ansichten heraus, was ihre Anhängerschaft gleichermaßen inspiriert wie spaltet. Die aktuelle Diskussion zeigt einmal mehr, wie groß das Interesse an gesellschaftlichen Normen und Werten, gerade bei solch emotionalen Themen wie der Verlobung, ist.

Getty Images Diana zur Löwen im Januar 2025

Getty Images Diana zur Löwen im November 2023

Getty Images Unternehmerin Diana zur Löwen im Mai 2025 in Düsseldorf