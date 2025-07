"Abschaum": "Prominent getrennt"-Nico schießt gegen Jannik

In der vergangenen Prominent getrennt-Folge schockte der Kandidat Jannik Kontalis mit einer Aussage: Mit der öffentlichen Trennung von seiner Ex-Freundin Yeliz Koc (31) habe er bis zu 100.000 Euro verdient – unter anderem mit einem Podcast, in dem er Informationen über Yeliz' Tochter Snow (3) preisgab. Sein Mitstreiter Nico Nizou äußert sich nun dazu und rechnet mit dem Content Creator ab. "Was ist Jannik bitte für ein skrupelloser Mensch", schreibt der ehemalige Love Island-Kandidat auf Instagram.

In der Show selbst habe er Janniks Aussage überhaupt nicht mitbekommen. Erst bei der Ausstrahlung habe Nico davon Wind bekommen. "Yeliz und Snow tun mir so leid. Heftig, er hat einfach für 100.000 Euro ihr Kind verkauft – eiskalt einfach", zeigt sich Nico fassungslos. Ihm tut vor allem Yeliz' Tochter leid: "Ich bete wirklich, dass sie einen starken Charakter entwickelt wie ihre Mutter und Yeliz' Liebe zu ihr diese Wunde heilen kann." Abschließend wendet sich der Realitystar an seine Follower. "Abschaum der Typ", schreibt er über Jannik und lässt seine Fans abstimmen, ob sie das auch so sehen. In der Story darauf zeigt er, dass 91 Prozent mit "Ja" gestimmt haben.

In der RTL-Show zeigte sich auch Yeliz geschockt über Janniks Aussage. In einem eigentlich harmlosen Spiel gab Jannik offen zu, dass er schon mal die Reichweite seiner Partnerin zu seinem eigenen Vorteil genutzt hat. Yeliz konfrontierte ihn daraufhin und fand heraus, dass Jannik ganze 100.000 Euro aus dem Medienrummel um ihre Trennung geschlagen hat. Während Jannik nur verschmitzt lächelte, zeigte sich die TV-Bekanntheit fassungslos: "Du bist also auch noch stolz drauf, dass du mich benutzt hast, damit du Aufmerksamkeit bekommst und mit meinem Namen Geld verdienst?!"

Collage: RTL, RTL Collage: Nico Nizou und Jannik Kontalis, "Prominent getrennt"-Kandidaten

Instagram / nizzouuu Nico Nizou, "Love Island"-Gewinner

Instagram / yelizkoc Yeliz Koc mit ihrer Tochter Snow