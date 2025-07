In aller Stille: Carlo von Tiedemann (†81) wurde beigesetzt

Carlo von Tiedemann (✝81), das bekannte Gesicht des NDR, wurde nach seinem Tod am 8. Juni 2025 in aller Stille in seinem Heimatort Quickborn beigesetzt. Die private Zeremonie fand im engsten Familienkreis statt, bei der nur 15 Angehörige und ein enger Freund des Moderators Abschied nahmen. Seine Witwe Julia Laubrunn erklärte gegenüber Bild gerührt, dass dieser Wunsch auf Carlo zurückging: "Er wollte, dass wir in Ruhe trauern können." Der Abschied wurde mit besonderen Erinnerungen gewürdigt: Drei seiner Kinder hielten bewegende Reden und erinnerten an gemeinsame Erlebnisse – auf Sylt, an der Nordsee und beim HSV.

Die Beisetzung des Kult-Moderators wurde musikalisch von Songs wie "Nessun dorma" oder "My Way" von Frank Sinatra begleitet. Letzteres hatte sich Carlo explizit ausgesucht. "Dieses Lied hatte sich Carlo zu seinem Abschied gewünscht", verriet seine Witwe. Julia erzählte außerdem, dass die Wahl des Grabes intensiv besprochen wurde. Nach Carlos Wunsch wurde er in Quickborn auf dem evangelischen Heidefriedhof beerdigt, nahe bei seiner Familie, damit diese ihn jederzeit besuchen kann. Direkt am Grab ließ seine Witwe eine kleine Holzbank aufstellen, auf der sie in stillen Momenten bei ihm verweilen kann.

Auch die Öffentlichkeit soll noch die Möglichkeit erhalten, sich von Carlo zu verabschieden: Am kommenden Donnerstag wird Hamburg eine große Trauerfeier in der Hauptkirche St. Michaelis abgehalten. Unter den erwarteten rund 1500 Gästen werden viele prominente Weggefährten des beliebten Fernsehmoderators sein. Der NDR überträgt diese Feierlichkeiten live und würdigt das Lebenswerk des Mannes, der für norddeutsche Unterhaltung und Herzlichkeit stand. Trotz seines bewegten Lebens blieb Carlo, der an einer Herzkrankheit litt, immer ein Familienmensch – bis zu seinem letzten Atemzug, den er im Kreise seiner Liebsten im Albertinen Krankenhaus in Hamburg tat.

Action Press / Stephan Wallocha Carlo von Tiedemann, Moderator

Getty Images Julia Laubrunn und Ehemann Carlo von Tiedemann im November 2012

Getty Images Carlo von Tiedemann mit seiner Frau Julia