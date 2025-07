Todesursache von "Kill Bill"-Star Michael Madsen ist bekannt

Die Todesursache von Michael Madsen (67), dem bekannten Schauspieler aus Filmen wie "Kill Bill" und "Reservoir Dogs", ist nun offiziell bestätigt. Der 67-Jährige wurde am 3. Juli leblos in seinem Haus in Malibu aufgefunden. Einsatzkräfte konnten nur noch seinen Tod feststellen. Wie sein Kardiologe dem amerikanischen TV-Sender NBC Los Angeles mitteilte, starb Michael an Herzversagen, wobei eine bestehende Herzkrankheit sowie eine langjährige Alkoholabhängigkeit als Faktoren genannt wurden. Da die Polizei keine Hinweise auf Fremdverschulden gefunden hat, wurde keine Autopsie durchgeführt und das Ableben des Schauspielers als natürlicher Tod gewertet.

Michaels Manager Ron Smith sagte bereits vor der offiziellen Bekanntmachung, dass Herzprobleme als wahrscheinliche Todesursache angesehen werden. Diese Vermutung hat sich durch die ärztlichen Untersuchungen nun bestätigt. Zusammenhänge zwischen einem Arztbesuch unmittelbar vor seinem Ableben und seinem Tod gibt es nicht. Wie TMZ berichtete, handelte es sich dabei um eine Untersuchung am Schultergelenk. Diese Verletzung rührte von einem Sturz vor zwei Jahren, doch eine notwendige Operation hatte Michael aus Zeitgründen immer wieder aufgeschoben.

Michael war ein markantes Gesicht Hollywoods, der vor allem für seine prägenden Rollen in Produktionen von Quentin Tarantino (62) berühmt war. Neben der Schauspielerei widmete er sich dem Schreiben und veröffentlichte mehrere Gedichtbände. Der Schauspieler hinterlässt sechs Kinder, von denen sein Sohn Hudson bereits 2022 durch Suizid starb. Seine Schwester, die Schauspielerin Virginia Madsen, beschrieb ihn als "einen Vater, einen Sohn und einen Bruder – geprägt von Widersprüchen, gemildert durch Liebe". Mit seiner rauen, charismatischen Art wird Michael Madsen nachhaltig in Erinnerung bleiben.

Schauspieler Michael Madsen im März 2019

Getty Images Michael Madsen bei den Filmfestspielen in Cannes, 2014

