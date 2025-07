Ballermann-Star Isabel Glück lässt für Playboy Hüllen fallen

Isabel Glück, besser bekannt als Isi Glück, hat sich für die August-Ausgabe des Männermagazins Playboy vor die Kamera gewagt und ist der neue Coverstar. Die Ballermann-Sängerin, die seit Jahren auf Mallorca mit Hits wie "Delfin" für Partylaune sorgt, ließ sich auf der Baleareninsel für eine Fotostrecke ablichten. Die 34-Jährige will mit diesen Bildern nicht nur zeigen, was sie hat, sondern auch eine Botschaft vermitteln: "Ich würde mich freuen, wenn ich mit diesen Fotos Frauen dazu inspirieren kann, sich selbst so zu lieben, wie sie sind."

Im Gespräch mit dem Magazin gibt sich die Schlagersängerin erstaunlich privat. Sie erzählt von ihrer Vergangenheit, in der sie wenig Selbstbewusstsein hatte. Einst fühlte sie sich wegen ihres Körpers unwohl und wurde in der Schulzeit oft ausgegrenzt. Mittlerweile hat sich für sie aber viel geändert. "Bis ich Mitte 20 war, war ich nicht so selbstbewusst", erzählte sie offen, "aber heute habe ich gelernt, meinen Körper so zu lieben, wie er ist." Ihre Verbindung zur Insel Mallorca spielte beim Shooting eine entscheidende Rolle. "Hier hat alles eine andere Leichtigkeit", schwärmte sie. Noch am Abend des ersten Shooting-Tages stand die Sängerin übrigens wie gewohnt auf der Bühne des bekannten Clubs Megapark.

Neben ihrer Karriere als Schlagersängerin konnte Isi in letzter Zeit weitere Erfolge feiern. So wird sie im kommenden Jahr als Jurorin bei der neuen Staffel von Deutschland sucht den Superstar mit Dieter Bohlen (71) und Bushido (46) am Jury-Pult sitzen. Die Reaktion auf den neuen TV-Posten, die sie auf Instagram festhielt, zeigt, dass sich für Isi damit ein großer Traum erfüllt. "Oh mein Gott. In der Jury, Alter. Ich kann das jetzt nicht glauben. Alter, Dieter, ich komme! Ich zittere am ganzen Körper. Das glaubt mir kein Mensch. Ich muss jetzt erstmal meine Eltern anrufen, Leute", erklärte Isi aufgelöst.

Anzeige Anzeige

Instagram / isi_glueck Isi Glück, Schlagersängerin

Anzeige Anzeige

ActionPress / Scharinger, Daniel Isi Glück, Musikerin

Anzeige Anzeige

Instagram / isi_glueck Isi Glück, Mallorca-Star