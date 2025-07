Pop-Band Juli unterbricht Auftritt wegen vieler Smartphones

Eva Briegel, die Sängerin der Band Juli, sorgte laut SWR3 beim Pinot and Rock Festival in Breisach für einen besonderen Moment auf der Bühne. Während die Band ihren Hit "Perfekte Welle" spielte, unterbrach Eva plötzlich den Song und forderte die Fans auf, ihre Handys wegzustecken. "Stopp!", rief sie in die Menge und bot den Fans einen Deal an: Wenn die Handys weggepackt werden, würde der Song von vorne beginnen. Viele Fans folgten der Bitte prompt, und so startete Juli den Hit erneut – mit einer begeisterten Menge, die die einzigartige Atmosphäre ohne störende Bildschirme genoss.

Was zunächst wie eine impulsive Idee wirkt, hat Methode. Bereits bei früheren Konzerten hat die Band Fans dazu aufgefordert, den Moment live zu erleben und auf Handys zu verzichten. Solche Aktionen gab es zum Beispiel schon beim Campus Festival in Konstanz. Die Diskussion über Handyverbote auf Konzerten ist nicht neu, doch immer mehr Künstler heben hervor, wie viel intensiver die Verbindung zwischen Band und Publikum ohne die allgegenwärtigen leuchtenden Displays sein kann. Ein Konzert, so Eva, sei ein gemeinsames Erlebnis im Hier und Jetzt – das lasse sich nicht auf einem wackeligen Video festhalten.

Die Karriere von Juli ist geprägt von zahlreichen Auf und Abs. Besonders heftig traf die Band die Zeit nach der Veröffentlichung ihres Megahits "Perfekte Welle". Kurz nach dem großen Erfolg wurde der Song von vielen Radiosendern nicht mehr gespielt, weil die schrecklichen Tsunamis im Indischen Ozean für Entsetzen sorgten. In der TV-Show Sing meinen Song blickte Eva offen auf diese schwere Phase zurück. "Für uns hatte das emotional nichts mit einer Naturkatastrophe zu tun. Das ist ein Bild, das ist eine Metapher", erklärte die Sängerin damals. Trotzdem zeigt die Band bis heute Verständnis für den Rückzug des Songs.

RTL / Markus Hertrich Eva Briegel bei "Sing meinen Song" 2024

Getty Images Eva Briegel, Juli-Frontfrau

RTL / Markus Hertrich Johannes Oerding und Eva Briegel bei "Sing meinen Song" 2024