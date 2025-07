Heißes Pic: Ist "Prominent getrennt"-Nico etwa neu verliebt?

Reality-TV-Star Nico Nizou, bekannt aus Love Island und aktuell bei Prominent getrennt zu sehen, sorgt mit einer Instagram-Story für Spekulationen über sein Liebesleben. Während er in der Show mit seiner Ex Jennifer Iglesias (26) erneut aufeinandertrifft, scheinen die beiden keinerlei Chance auf ein Liebes-Comeback zu haben. Stattdessen deuten nun Hinweise darauf hin, dass Nico bereits eine neue Partnerin an seiner Seite hat. Seine jüngsten Fotos zeigen ein romantisch hergerichtetes Hotelzimmer samt Blumenstrauß, begleitet vom Song "Ride or Die" des Rappers Kalim. Auf einem weiteren Foto ist die Silhouette einer Frau in einer Dusche zu erkennen, die Nico mit dem Kommentar "Mona Lisa" versehen hat.

Die Situation zwischen Nico und Jennifer in der Show bleibt angespannt. Streitereien dominieren die wenigen Gespräche, die die beiden führen, und lassen kaum Raum für Versöhnung – von einer erneuten Annäherung kann demnach kaum die Rede sein. Nicos kryptische Social-Media-Posts scheinen jetzt hingegen seine neue Liebe zu bestätigen. Details zu seiner mutmaßlichen neuen Partnerin hält Nico bislang jedoch zurück und wirft lediglich durch subtile Andeutungen Fragen auf, wer die mysteriöse Frau sein könnte.

Doch Nico richtete sich in den vergangenen Tagen nicht nur mit Liebes-Andeutungen an seine Fans. Der Reality-TV-Star wetterte auch heftig gegen Jannik Kontalis, nachdem dieser mit brisanten Enthüllungen über seine Trennung von Yeliz Koc (31) für viel Empörung gesorgt hatte. "Was ist Jannik bitte für ein skrupelloser Mensch?", schrieb Nico auf Instagram. Besonders erschütterte ihn, dass Jannik mit intimen Themen rund um Yeliz und deren Tochter öffentlich Kasse gemacht hatte. "Er hat einfach für 100.000 Euro ihr Kind verkauft – eiskalt einfach", kommentierte der TV-Star fassungslos.

Instagram / nizou.sprezzatura Collage: Nico Nizou und eine Unbekannte

Instagram / nizou.sprezzatura Instagram-Story von "Prominent getrennt"-Nico, Juli 2025

RTL "Prominent getrennt"-Kandidatin Jennifer Iglesias