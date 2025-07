Schwimm-WM 2025: Lukas Märtens jagt neuen Titel in Singapur

Lukas Märtens, der deutsche Schwimmstar, kehrt nach seinem Triumph bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris und seinem Weltrekord über 400-Meter-Freistil bei den Stockholm Swim Open zurück ins Rampenlicht. Diesmal ist die Schwimm-Weltmeisterschaft 2025 in Singapur seine Bühne. Vom 11. Juli bis zum 3. August kämpfen dort Athleten in unterschiedlichen Disziplinen um die begehrten Titel. Lukas, der am 27. Juli bei den Beckenschwimmer-Wettbewerben startet, hat seine Ambitionen klar formuliert: "Wenn ich eine ähnliche Zeit wie in Stockholm schwimme, ist eine Medaille auf jeden Fall drin", verriet er im Interview mit der Augsburger Allgemeinen und weiter: "Es wäre wohl unglaubwürdig zu sagen, dass ich nur ins Finale kommen will."

Die Meisterschaft sollte ursprünglich in Kasan, Russland, ausgetragen werden, wurde jedoch aufgrund des anhaltenden Angriffskriegs auf die Ukraine nach Singapur verlegt. Trotzdem dürfen russische Athleten unter neutraler Flagge antreten, was für Diskussionen sorgt. Wie Bild berichtet, kritisierte Christian Hansmann, Leistungssport-Vorstand des Deutschen Schwimm-Verbands, diese Entscheidung mit den Worten: "Es ist schlimm, dass man so Russland einen Auftritt ermöglicht, während der Krieg weitergeht." Neben Lukas gehören auch weitere bekannte Namen wie Florian Wellbrock und Isabel Gose (23) zum deutschen Aufgebot. Insgesamt stellen 14 Männer und 9 Frauen in Singapur ihr Können unter Beweis.

Lukas Märtens gehört seit Jahren zu den Ausnahmeathleten im Schwimmsport und hat bereits in jungen Jahren beeindruckende Erfolge erzielt. Der aus Magdeburg stammende Schwimmer ist für seine Fokussierung und Disziplin bekannt. Dennoch musste er die Kurzbahn-Weltmeisterschaft in Budapest in letzter Sekunde absagen. Doch in der Vergangenheit zeigte Lukas, dass er den Druck großer Wettkämpfe liebt und immer wieder über sich hinauswächst. Fans dürfen nun gespannt verfolgen, ob er bei der Schwimm-WM 2025 seine Erfolgsgeschichte fortsetzt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Lukas Märtens beim Vorlauf über 400 m Freistil bei den Olympischen Spielen in Paris 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Elijah Winnington, Lukas Martens und Woomin Kim bei den Olympischen Sommerspielen 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Lukas Märtens mit seiner Medaille vom 400 m Freistil am ersten Tag der Olympischen Spiele Paris 2024

Anzeige