Vanessa fliegt nach Ägypten: Zwilling Jenny Grassl ist sauer

Vanessa Grassl (24) sorgt mit ihren Reiseplänen für Aufregung: Die Reality-TV-Darstellerin hat angekündigt, für einen Typen nach Ägypten zurückzukehren. Doch ihre Zwillingsschwester Jenny (24) ist von dieser Entscheidung alles andere als begeistert. In einer emotionalen Instagram-Story machte Jenny ihrem Ärger Luft. Sie erklärte, dass sie diesen Schritt nicht nachvollziehen könne und die Situation zwischen den Schwestern hitzige Diskussionen ausgelöst habe. Tatsächlich habe Vanessa während eines Telefonats einfach aufgelegt und ignoriert ihre Schwester seitdem. Vanessa rechtfertigt ihren Entschluss mit persönlichen Motiven: "Ich finde es schade, dass Jenny mir das vorweggenommen hat. Ich wollte das alles gerne erst mal privat klären, bevor es im Internet breitgetreten wird. Denn ich muss für mich diese Reise machen. Denn ich weiß nicht, ob noch etwas zwischen uns zu retten ist."

Die Auseinandersetzung zwischen den Zwillingen scheint nicht nur durch Vanessas Pläne begünstigt worden zu sein. Bereits kürzlich ließ Jenny auf sozialen Medien durchblicken, dass sie ein Erlebnis ihrer Schwester während deren ersten Ägypten-Aufenthalts stark belastet hatte. Im Zentrum der Aufmerksamkeit steht dabei ein einheimischer Mann, mit dem Vanessa nach einem traumatischen Streit offenbar wieder Kontakt aufgenommen hat. Laut Jennys Posts ist dies nicht nur der Auslöser für den Streit, sondern auch ein Thema, das sie als Schwester nur schwer nachvollziehen könne. Vanessa hätte hingegen gehofft, dass Jenny ihr gerade in dieser schwierigen Zeit Rückhalt bietet.

Vanessa ist seit ihrer Teilnahme an einer bekannten Reality-Show stets in der Öffentlichkeit präsent und gewährt über Instagram tiefe Einblicke in ihr Leben. Erst vor Kurzem hatte sie öffentlich gemacht, dass sie nach einem Vorfall in Ägypten ärztliche Hilfe benötigte. Dennoch scheint sie entschlossen, ihre offenen Fragen direkt zu klären, was von vielen als mutiger Schritt wahrgenommen wird. Für Jenny jedoch sind die Beweggründe zu wenig greifbar, womit die Beziehung der beiden Zwillinge auf eine harte Probe gestellt wird. Fans zeigen sich gespannt, ob und wie die Schwestern diesen Konflikt lösen.

RTL II Jenny und Vanessa, "Love Island"-Kandidatinnen 2023

Instagram / _jenny_2000_ Vanessa und Jenny, "Love Island"-Kandidatinnen

Instagram / grasslvanessa Vanessa Grassl, September 2024