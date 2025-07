Nach EOTB: Können Sahel und Joshi Josh einander widerstehen?

Sahel und Joshua, bekannt aus der Show Ex on the Beach, sorgten für einige Schlagzeilen: Nach ihrer turbulent-romantischen Zeit in der Sendung verließen sie die Villa als Paar. Doch das Glück währte nicht lange, denn nach der Show folgte die Trennung. Nun sorgt eine Aussage von Joshua im "Blitzlichtgewitter"-Podcast für neue Spekulationen. Auf die Frage, ob er Sahel erneut verfallen könnte, antwortete er vieldeutig: "Ich kann nur so sagen: Solange die Kameras aus sind, kann ich nicht versprechen, was passiert."

Dass zwischen den beiden Ex-Partnern zumindest eine freundschaftliche Basis besteht, machte Joshua im weiteren Verlauf des Gesprächs klar. Er betonte, dass sie ihre Differenzen ausgeräumt hätten. Aktuell seien sie "cool miteinander" und stünden in lockerem Kontakt. Auf die Frage, ob die beiden sich bei romantischen oder intimen Treffen sehen, konnten sie ausschließen. Joshua erklärt mit einem Schmunzeln: "Das haben wir auf Eis gelegt. Wir bleiben seriös." Dennoch lassen die Aussagen Raum für Interpretationen, wie sich ihre Verbindung in Zukunft entwickeln könnte.

Während ihrer gemeinsamen Zeit bei "Ex on the Beach" durchlebten Sahel und Joshua Höhen und Tiefen, entschieden sich letztendlich aber füreinander. Doch die großen Unterschiede im Alltag und die Distanz zwischen ihren Wohnorten ließen ihre Beziehung außerhalb der Kamera rasch scheitern. Trotz des Beziehungsendes scheinen die beiden Realitystars ihre emotionale Nähe nicht vollends verloren zu haben.

Collage: RTL / Frank Fastner, RTL / Frank Fastner Collage: Sahel und Joshua von "Ex on the Beach"

RTL Sahel und Joshua bei "Ex on the Beach", 2025

RTL "Ex on the Beach"-Kandidaten Sahel und Joshi