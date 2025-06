Neues ZDF-Format "Song Trip": Diese Musiker sind mit dabei

Das neue ZDF-Format "Song Trip" nimmt Zuschauer und Musiker gleichermaßen mit auf eine musikalische Reise rund um den Globus. In der fünfteiligen Doku-Reihe, die ab dem 27. Juni 2025 im Streamingangebot des Senders verfügbar ist, erkunden die Musiker unterschiedliche Kulturen und deren Musik. Max Giesinger (36) reist dafür in die Mongolei, Alice Merton (31) nach Island, LEA nach Trinidad und Tobago, das Rap-Kollektiv 01099 nach Albanien und die Band Juli nach Marokko. In einer sogenannten Watch Party kommentieren die Teilnehmenden schließlich nicht nur ihre eigenen Erlebnisse, sondern auch die Reisen der anderen.

Den Anfang macht Max Giesinger, der die Mongolei bereist und gemeinsam mit dem bekannten Kehlkopfsänger Batzorig Vaanchig, der mongolischen Rapperin Twinpearly sowie einem mongolischen Kinderchor eine bisher noch nie gehörte Version seines größten Hits "80 Millionen" performt. "Ich hätte niemals gedacht, dass ich irgendwann in der Mongolei lande und ein Kinderchor meinen Song auf Mongolisch singt. Da kam mir schon das eine oder andere Tränchen", erklärte Max im ZDF-Interview.

Für die Dreharbeiten öffneten die Künstler sich den kulturellen Eindrücken und der einzigartigen Musik der jeweiligen Länder. "Song Trip" möchte nicht nur als Kultur- und Musikformat überzeugen, sondern auch Fans der beteiligten Musiker ansprechen und mit emotionsgeladenen Geschichten unterhalten. Im linearen Programm wird die Sendung ab 4. Juli 2025 jeweils freitags um 23.30 oder 23.45 Uhr im ZDF ausgestrahlt.

ZDF und Christian Schmidt Der Cast von "Song Trip" von links: LEA, 01099, Eva Briegel von der Band Juli und Max Giesinger

ZDF und Trang Thuy Nguyen Musiker Max Giesinger performt zusammen mit einem Kinderchor in der mongolischen Steppe.

