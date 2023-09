Diese Künstler sind bei neuer "Sing meinen Song"-Staffel

Es geht in die nächste Runde! Das große Tauschkonzert lockt immer wieder das Publikum vor den Fernseher, denn schließlich stehen in dieser Show jede Menge Lacher, spannende Performances und ganz große Gefühle auf dem Programm. In der vergangenen Staffel waren Johannes Oerding (41), Montez (29), Lea (31), Stefanie Kloß (38), Nico Santos (30), Clueso (43) und Alli Neumann ein Teil davon – nun stehen die Musikstars der kommenden elften Staffel endlich fest! Der Gastgeber Johannes wird unter anderem Emilio Sakraya (27) und Eko Fresh (40) beim Tauchkonzert in Empfang nehmen!

Im kommenden Jahr wird es wieder eine gute Mischung an Kandidaten geben: Eva Briegel, die die Frontfrau der Band Juli ist, wird ihre Pop-Rock-Stimme einbringen. Das "Broilers"-Mitglied Sammy Amara (44) wird dagegen die Punk-Richtung miteinfließen lassen, während Joy Denalane (50) das Genre Soul bedient. Damit aber auch der Hip Hop nicht zu kurz kommt, wird der Rapper Eko Fresh die Gruppe etwas aufmischen. Der Hottie Emilio wird nicht nur die Frauenherzen im Publikum höher schlagen lassen, sondern auch als Popsänger eine gute Performance abliefern. Last but not Least wird Tim Bendzko (38) sein musikalisches Können unter Beweis stellen.

Vor allem der Gastgeber Johannes freut sich auf die kommende Staffel "Sing meinen Song". "Wie schön, dass ich erneut als Gastgeber auf der Couch in Südafrika Platz nehmen darf", freut sich der 41-Jährige, wie aus der Pressemitteilung des Senders VOX hervorgeht. "Ich freu mich auf neue Künstler:innen, spannende Biografien und Lieder, die uns und die Zuschauenden berühren!", teilt er mit.

Anzeige

Getty Images Eko Fresh, Rapper

Anzeige

Getty Images Eva Briegel, Juli-Frontfrau

Anzeige

Getty Images Joy Denalane, Soul-Sängerin

Christoph Speidel / Future Image / ActionPress Sammy Amara von Broilers

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de