Im Fremdgeh-Drama: Karina Bauer will Beweise offenlegen

Die Gerüchteküche brodelt: Karina Bauer und Isabelle Denise erheben schwere Vorwürfe gegen Paco Herb. Der Reality-TV-Star ist eigentlich seit November 2023 in einer festen Beziehung, doch angeblich soll er via Snapchat mit Karina und Isabelle Kontakt gehabt haben – und das auf ausgesprochen flirtende Weise. Paco weist die Vorwürfe entschieden zurück und behauptet, dass es sich dabei nicht um seinen echten Account handle. Die Brisanz des Themas führte schnell zur Löschung des entsprechenden Interviews im "Blitzlichtgewitter"-Podcast, was die Wogen jedoch keineswegs glättete.

Karina lässt Pacos Anschuldigungen, sie sei auf einen Betrüger hereingefallen, nicht im Raum stehen. "Unsere Erfahrungen und Aussagen entsprechen der Realität, wie wir sie erlebt haben. Der gewisse Herr streitet alles ab, obwohl es nichts abzustreiten gibt. Ich habe Beweise, Bilder, die sich nirgends im Netz befinden – mit Uhrzeit, Datum und die definitiv nicht gefälscht sind", erklärt Karina in ihrer Instagram-Story und fügt hinzu: "Meiner Meinung nach ist das ein klarer Fall von: Erst machen – dann leugnen." Für sie steht fest, dass Paco versucht, die Ereignisse abzustreiten: "Wir lassen uns weder als Lügnerinnen darstellen, noch als naive Mädchen, die angeblich auf irgendeinen Fake-Account reingefallen sind."

Auch Pacos Reaktion auf Karinas Drohung, Beweise offenzulegen, lässt nicht lange auf sich warten. "Ich werde ganz bestimmt nicht für das bluten, was ihr verbockt habt. Nur weil ihr verarscht wurdet, gibt euch das noch lange nicht das Recht, damit an die Öffentlichkeit zu gehen", schreibt Paco auf seinem Social-Media-Profil und fügt hinzu: "Unüberlegte Aussagen sollten Konsequenzen haben. Eine verspätete Entschuldigung könnt ihr euch sparen."

Instagram / _carry_iwanowna_ Karina Bauer, Reality-TV-Bekanntheit

Instagram / _carry_iwanowna_ Karina Bauer, Influencerin

Instagram / paco_hrb Paco Herb, Realitystar

