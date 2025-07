Corinna Schumacher strahlt beim Reitturnier im lässigen Look

Corinna Schumacher (56), die Frau der Formel-1-Legende Michael Schumacher (56), begeisterte am vergangenen Wochenende mit einem beeindruckenden Western-Outfit bei der World Reining Championship 2025 in Givrins, Schweiz – das zeigen Fotos, die Bild vorliegen. Ihre Tochter Gina-Maria Schumacher (28) holte sich gleich zwei Goldmedaillen: im Teamwettbewerb und in den Einzel-Finals der Westernreit-WM. Corinna erschien in lässigen Jeans, schwarzen Sneakers und einem kunstvoll gestalteten Hut, der mit Spielkarte, Federn und Würfel dekoriert war. Der absolute Hingucker war jedoch ihre elegante Seidenbluse aus der Kollektion ihrer Tochter Gina, die ihr als Glücksbringer diente.

Das Reitturnier wurde auf der familieneigenen Ranch ausgetragen, die am malerischen Genfersee liegt. Für die Schumachers war es ein ganz besonderes Ereignis, denn Ginas jüngste sportliche Erfolge folgen nur wenige Monate nach der Geburt ihrer Tochter Millie. Gemeinsam mit ihrem Mann Iain Bethke hatte Gina erst im März die frohe Nachricht über die Ankunft ihres ersten Kindes öffentlich gemacht. Beim Turnier waren Ginas Ehemann, Großvater Rolf Schumacher sowie ihre Mutter Corinna an ihrer Seite. Ihr Bruder Mick Schumacher schickte ihr aus der Ferne persönliche Glückwünsche, konnte aber nicht vor Ort sein.

Corinna schien bei dem Event regelrecht aufzublühen. Es ist bekannt, dass sie in den vergangenen Monaten abgenommen hat und mit ihrem neuen Look strahlt. Die 56-Jährige war selbst einmal im europäischen Westernsport aktiv und unterstützt ihre Familie, wo sie nur kann. Ihr privates Glück scheint unverändert zu sein, besonders seit sie zur stolzen Großmutter geworden ist. Enkeltochter Millie, die im März das Licht der Welt erblickte, erfüllt ihre Herzen mit Freude. "Unsere Herzen sind voller denn je", hatte Gina zu einem Instagram-Foto ihres neugeborenen Sprösslings geschrieben.

ActionPress Corinna Schumacher im Juni 2024

Getty Images Corinna Schumacher und Gina-Maria Schumacher im Juli 2022

Getty Images Corinna Schumacher mit ihrer Tochter Gina-Maria