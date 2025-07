"Beauty & The Nerd"-Star Sarah ist nicht verliebt in Max

In der aktuellen Staffel von Beauty & The Nerd geht es zuletzt ziemlich turbulent zu. Besonders zwischen Realitystar Max Bornmann und seiner Nerdin Sarah kriselt es gewaltig. Sarah hatte mehrfach das Gespräch gesucht, um Max darauf aufmerksam zu machen, dass er ihrer Meinung nach zu wenig Zeit mit ihr verbringe. Doch viele Zuschauer spekulierten, es könnte bei Sarah mehr als nur Team-Frust gewesen sein. Einige vermuteten sogar, sie habe sich in Max verliebt. Auf Instagram stellte Sarah nun jedoch unmissverständlich klar: Diese Annahmen seien völlig falsch.

Sarah kritisierte, dass der Schnitt der Show ihren Unmut anders interpretiert habe, und erklärte, dass sie keinerlei Interesse an einer romantischen Beziehung zu Max habe. "Ich will gar keine Beziehung, Leute. Wirklich nicht. Und vor allem doch nicht mit einem Max", betonte sie gezielt, um die Gerüchte zu entkräften. Eine Szene, in der sie Max gefragt hat, warum er nicht auf sie stehe, sorgt besonders für Missverständnisse. Sarah erklärte, dass ihre Frage eigentlich darauf abzielte, warum er keine Zeit mit ihr verbringen wolle und sie sich dadurch wie ein unbedeutender Teil des Teams fühle. "In dem Moment waren so viele Gedanken, und dann kommt einfach nur Wortkotze raus", gestand sie.

Während Sarah sich auf die Zusammenarbeit konzentrieren wollte, schien Max eher auf seinen eigenen Spaß bedacht zu sein. Mit seinem Charme punktete der "Beauty & The Nerd"-Teilnehmer bei verschiedenen Frauen der Show, darunter Maria Bell, die ihm besonders nahekam. Sarah hingegen suchte vergeblich nach einem respektvollen Umgang im Team, was den Konflikt zwischen den beiden weiter aufheizte.

Anzeige Anzeige

Collage: Joyn / Benjamin Kis, Joyn/Benjamin Kis Collage: Sarah und Max Bornmann, "Beauty & The Nerd"-Kandidaten

Anzeige Anzeige

Joyn/Benjamin Kis Die Beautys von "Beauty & The Nerd" Staffel sechs

Anzeige Anzeige

Joyn/ Benjamin Kis Maria Bell, "Beauty & The Nerd"-Kandidatin 2025

Anzeige