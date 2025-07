25 Jahre später: Das machen "Die Pfefferkörner"-Stars heute

Vor 25 Jahren feierte die Serie "Die Pfefferkörner" Premiere und zog zahlreiche junge Zuschauer mit spannenden Detektivgeschichten in ihren Bann. Die fünfköpfige Kinderbande aus Hamburg löste mit viel Mut und Köpfchen aufregende Fälle aus ihrem Hauptquartier in einem Gewürzlager in der Hamburger Speicherstadt. Mit dabei waren Anna-Elena Herzog (38) als Jana, Vijessna Ferkic (38) als Natascha, Julian Paeth als Fiete, Aglaja Brix als Vivi und İhsan Ay als Cem. Heute sieht das Leben der ehemaligen Kinderdarsteller ganz anders aus: Während einige von ihnen der Öffentlichkeit den Rücken kehrten, blieben andere dem Rampenlicht treu.

Anna-Elena zog sich nach kurzen weiteren TV-Auftritten komplett zurück und wagte sich als Mitgründerin eines Modelabels in Kiel in ein neues Metier, bevor sie 2022 ihren Laden schloss. Vijessna ist eine der wenigen, die weiterhin erfolgreich als Schauspielerin tätig ist und auch durch Engagements in Filmproduktionen wie "Der Vorleser" auffiel. Sie nutzt zudem Social Media, um ihre Kreativität und spirituelle Weltanschauung mit ihren Fans zu teilen. Julian hingegen verabschiedete sich 2014 aus der Schauspielbranche, nachdem er in Serien wie "Der Landarzt" zu sehen war. Auch İhsan verschwand nach ersten Erfolgen in der RTL-Comedy "Mein Leben & Ich" aus der Öffentlichkeit. Aglaja hingegen startete nach ihrer Zeit bei den "Pfefferkörnern" eine Karriere als Fotografin, Techno-DJ und Aktivistin, die ihre Projekte regelmäßig auf Instagram mit ihren Followern teilt.

"Die Pfefferkörner" wurde zu einer der langlebigsten deutschen Kinder- und Jugendserien, indem später immer wieder neue Generationen nachrückten. Vor vier Jahren sorgten Lisa und Lena (23) bei den "Die Pfefferkörner"-Fans beispielsweise für große Begeisterung. Die beiden Influencerinnen, selbst langjährige Anhängerinnen der Kinderkrimiserie, durften damals als Gast-Ermittlerinnen hinter die Kulissen der beliebten Sendung blicken. In ihrem eigenen Magazin lösten die Zwillinge sogar kleine Fälle und erfüllten sich damit einen Kindheitstraum. "Viele wissen ja schon, dass 'Die Pfefferkörner' unsere Lieblingskinderserie war", verkündeten Lisa und Lena damals voller Euphorie auf Instagram.

"Die Pfefferkörner"-Darsteller

Vijessna Ferkic, Februar 2009

Lisa und Lena im März 2019 in Los Angeles

