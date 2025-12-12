Bodenständig? Zahnfee schenkt Chicago West (7) zwei Dollar

Es ist ein Moment, der Millionen von Eltern weltweit bekannt vorkommen dürfte: Ein verschlafenes Kind verkündet stolz den Besuch der Zahnfee. Doch wenn dieses Kind Chicago West (7) heißt und die Tochter von Kim Kardashian (45) ist, wird selbst so ein alltäglicher Moment zum Gesprächsthema. In der letzten Folge The Kardashians wachte die Siebenjährige im Bett ihrer Mutter auf – dicht an ihrer Seite kuschelte Bruder Psalm West (6). Auf Kims Frage "Was hat die Zahnfee gebracht?" murmelte Chicago: "Zwei Dollar" (umgerechnet rund 1,70 Euro). Eine Summe, die bei einer Familie mit einem Milliardenvermögen durchaus überraschen könnte. Psalm legte mit einem Wunsch nach, "Ich will die Schule schwänzen", worauf Kim konterte: "Nein, wir schwänzen heute nicht die Schule." Trotzdem schloss sie noch einmal für fünf Minuten die Augen.

Die Episode hatte noch mehr zu bieten: Kim erklärte, dass die Kinder nachts häufig zu ihr rüberwandern. "Es sind jede Nacht immer ein oder zwei Kinder in meinem Bett", sagte die Mutter von vier Kindern in "The Kardashians". "Ich hätte nie gedacht, dass ich diese Mutter bin, die die Kinder im Bett schlafen lässt. Das war immer, 'Ich bin so nicht diese Mutter.' Aber ich bin so diese Mutter und es ist mir egal und meine Kinder dürfen jederzeit in meinem Bett schlafen." Die Zahnfee-Geschichte hat bei Kim übrigens Tradition: Bereits im April verlor Chicago zwei Milchzähne und bekam dafür laut dem People Magazine zwei 2-Dollar-Scheine, reichlich Glitter und einen handgeschriebenen Zettel. Auf Fotos strahlte Chicago schon einmal mit funkelnden Verzierungen auf den Zähnen, darunter ein kleines Hello-Kitty-Element – ein Detail, das viele Fans sofort bemerkten. Und im August durfte sich Saint West (10) über seinen ersten verlorenen Zahn freuen – samt einem Zwei-Dollar-Schein und einer Roblox-Geschenkkarte. "Die Zahnfee war gut zu uns", schrieb Kim damals auf Instagram.

Mit Ex-Partner Kanye West (48) teilt die Unternehmerin die vier Kinder und setzt im Alltag auf Routinen, die Nähe und Geborgenheit schaffen – vom gemeinsamen Einschlafen bis zum fröhlichen Zähnezeigen am Morgen danach. Dabei ist Kim längst nicht die verwöhnte Promi-Mama, für die sie oft gehalten wird. Laut dem Hello! Magazine versucht die SKIMS-Gründerin, das Alltagsleben ihrer Kinder weitgehend aus der Öffentlichkeit herauszuhalten. "Kim Kardashian ist eine sehr ehrgeizige Person, die ihre Kinder zweifellos dazu ermutigen und inspirieren wird, genauso zu sein", erklärte Erziehungsexpertin Lucy Shripton dem Hello! Magazine. Während Kourtney (46) sich selbst als "sanfte" Mutter bezeichnet, setzt Kim auch gerne mal auf "strenge Liebe." Gleichzeitig gibt sie zu, dass sie als Mama nicht perfekt ist: In Interviews gestand sie, ihren Kindern schlecht einen Wunsch abschlagen zu können und sie gelegentlich sogar zu bestechen. Beim jüngsten Zahnfeebesuch ging es aber ganz ohne!

Anzeige Anzeige

Instagram / kimkardashian TV-Star Kim Kardashian und Chicago West, 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian und ihr Sohn Saint West

Anzeige Anzeige

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian mit ihren Kindern, September 2024