Zenit überschritten? Sportexperten zerreißen Travis Kelce

Es war ein Abend zum Vergessen für Travis Kelce (36) und die Kansas City Chiefs! Beim 10:20 gegen die Houston Texans am Sonntag unterlief dem Tight End ein folgenschwerer Patzer. In der Schlussphase ließ er laut ESPN einen wichtigen Pass durch die Hände gleiten, was direkt zu einer Interception führte – ein Moment, der das Spiel besiegelte. Die Kameras fingen einen sichtlich mitgenommenen Sportler ein, wie er mit geschlossenen Augen am Spielfeldrand lag. Aktuell liegt das Team zwei Spiele hinter einem Wildcard-Spot und verpasst damit höchstwahrscheinlich die Play-offs.

Die Kritik ließ nicht lang auf sich warten: Max Kellerman, der Moderator des Podcasts "Game Over", zeigte sich am Dienstag gnadenlos. Er bezeichnete es als "merkwürdig", dass jemand wie Travis, der durch zuverlässige Leistungen bekannt sei, plötzlich solche Fehler mache: "Ich verstehe, dass jemand seine Reflexe verliert, dies verliert, jenes verliert, aber man vergisst nicht, wie man fängt." Auch andere Experten zeigten sich schockiert von der schlechten Leistung des NFL-Stars. Die goldene Ära des 36-Jährigen und seines Teams scheint beendet zu sein.

Die sportliche Zukunft des Super Bowl-Gewinners bleibt weiterhin ein Gesprächsthema. Bereits nach der vergangenen Saison hatte Travis über den Ruhestand nachgedacht und durch die aktuellen Diskussionen wird ein Rücktritt immer wahrscheinlicher. Der Offensivspieler versuchte sich kürzlich bereits als Schauspieler in "Happy Gilmore 2" und scheint eine Karriere in Hollywood nicht auszuschlagen. "Solange mich Leute wie Adam Sandler fragen, bin ich sofort dabei", verriet er kürzlich in seinem Podcast "New Heights".

Getty Images Travis Kelce, NFL-Star

Getty Images Travis Kelce, Dezember 2025

Getty Images Travis Kelce bei der American Century Championship 2025 in Stateline