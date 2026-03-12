Hausrenovierung von Travis Kelces Mutter geht viral

Travis Kelce (36) hat während eines Auftritts in der "Pat McAfee Show" überraschend erfahren, dass seine Mutter Donna Kelce (73) Renovierungsarbeiten an ihrem Haus plant. Der Footballstar, der gerade seine Hochzeit mit Taylor Swift (36) plant, zeigte sich sichtlich überrascht von den Neuigkeiten, die in den sozialen Medien bereits für Aufsehen gesorgt hatten. "Ich wusste nicht einmal, dass sie diese Dinge macht", gestand Travis in der Show und scherzte, dass er seiner Mutter gerne selbst zur Hand gegangen wäre. "Wenn sie jemanden gebraucht hätte, der ein paar Türscharniere anschraubt, hätte sie mich einfach anrufen können", erklärte der 36-Jährige mit einem Augenzwinkern.

Moderator Pat hatte Travis eigentlich eingeladen, um über seine bevorstehende NFL-Saison zu sprechen, konnte es sich aber nicht nehmen lassen, nach den Renovierungsplänen seiner Mutter zu fragen. Was eigentlich nur eine ganz normale Hausrenovierung war, wurde im Internet zum absurden Mega-Thema. Es wurden neun Fenster und sechs Türen ausgetauscht – mehr nicht. Doch TMZ berichtete darüber, nachdem Donna in Florida die nötigen Unterlagen für die Arbeiten eingereicht hatte. Jason Kelce (38) teilte den Artikel anschließend auf X und witzelte dazu trocken: "Eilmeldung! Quellen bestätigen, dass Donna Kelces ältester Sohn gestern zwei Stunden lang 'Bluey' geschaut hat." Mit diesem Post machte er auf humorvolle Weise klar, wie unnötig die Berichterstattung eigentlich war.

Binnen weniger Tage war die Mini-Renovierung zum viralen Meme geworden, das von Fans gefeiert und mit ironischen Kommentaren überzogen wurde, als handle es sich um die Nachricht des Jahrhunderts. Einer schrieb auf X: "Die Sommerzeit wurde einzig und allein eingeführt, um Donna Kelce eine zusätzliche Stunde Tageslicht für die Renovierung ihres Hauses zu geben." Sogar das Empire State Building beteiligte sich ironisch mit Glückwünschen zum "bescheidenen Haus in Florida". Ein anderer Nutzer schrieb: "Jeder einzelne Tweet in meiner Timeline dreht sich um Donna Kelces Hausrenovierung und ich glaube, ich habe noch nie etwas Lustigeres gesehen." Die übertriebene Aufmerksamkeit der Fans machte Donnas Hausarbeiten zu einem der absurdesten Internet-Phänomene des Jahres – und überschattete fast die Neuigkeiten zu Travis' Rückkehr in die NFL.

Anzeige Anzeige

Getty Images Travis Kelce mit seiner Mutter Donna im Juli 2023

Anzeige Anzeige

Imago Travis Kelce trifft vor dem Spiel der Kansas City Chiefs bei den Las Vegas Raiders im Allegiant Stadium ein, 4. Januar 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Jason Kelce, 2025