Süßer Dank: Taylor Swift und Travis Kelce feiern Paardebüt

Taylor Swift (36) und Travis Kelce (36) haben ihren ersten gemeinsamen Auftritt bei einer Awardshow gefeiert. Bei den "iHeartRadio Music Awards" in Hollywood zeigte sich das Paar am Donnerstagabend gemeinsam und präsentierte sich sichtlich verliebt. Die Sängerin lief zunächst allein über den roten Teppich in einem mintgrünen Outfit, bestehend aus einem Korsett mit silbernen Verzierungen und einem passenden Minirock, dazu kombinierte sie hohe Schuhe und einen rosa Lippenstift. Ihr Verlobter stieß im Inneren der Veranstaltung zu ihr, trug ein schwarzes Hemd unter einer braunen Lederjacke und blieb die ganze Nacht an ihrer Seite, während sie verschiedene Kollegen begrüßte. Als Moderator Ludacris (48) verkündete, dass Taylor die am häufigsten ausgezeichnete Künstlerin in der Geschichte der iHeartRadio Music Awards ist, legte Travis seinen Arm um sie und strahlte voller Stolz.

Taylor erhielt besonders viel Aufmerksamkeit, da sie mit neun Nominierungen die meistnominierte Künstlerin des Abends war und insgesamt bereits 34 Auszeichnungen seit 2015 einheimsen konnte. Unter anderem war sie in den Kategorien Song des Jahres, Popsong des Jahres und Künstlerin des Jahres nominiert. Bei ihrer Dankesrede schwärmte die Musikerin von ihrem Verlobten und erklärte dem Publikum, ihr Album "The Life of a Showgirl", das im Oktober 2025 erschienen war, sei von der Energie der Eras Tour inspiriert worden. "Dieses Album klingt wahrscheinlich auch so glücklich, selbstbewusst und frei, weil ich mich jeden Tag meines Lebens so fühlen darf – dank meines Verlobten, der heute hier ist", sagte sie, während die Kamera auf Travis schwenkte. Der NFL-Star formte daraufhin lautlos "Ich liebe dich" mit den Lippen.

Das Paar hatte seine Verlobung im August 2025 mit einem emotionalen Post auf Instagram bekannt gegeben, der mehr als 37 Millionen Likes sammelte. "Eure Englischlehrerin und euer Sportlehrer heiraten", schrieben sie damals zu Fotos, die die beiden in Travis' Garten zeigten, umgeben von Hunderten Blumen. Der Footballspieler hatte den Antrag mit einem von ihm selbst entworfenen Ring gemacht, einem alten Minenschliff-Diamanten auf einem Goldband. In einem Interview mit "Heart Breakfast" verriet Taylor später, dass sie Travis etwa anderthalb Jahre zuvor ein Video der Schmuckdesignerin gezeigt hatte und überrascht war, dass er sich daran erinnerte. Während Taylor sich in den vergangenen Monaten eher zurückgezogen hatte, nachdem sie ihre rekordverdächtige Eras Tour im Dezember 2024 beendet hatte, verkündete Travis im März seine Rückkehr für eine 14. Saison bei den Kansas City Chiefs und nannte seine Verlobte als Inspiration für diese Entscheidung.

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Getty Images Taylor Swift bei den iHeartRadio Music Awards 2026 im Dolby Theatre in Los Angeles

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Getty Images Taylor Swift bei den iHeartRadio Music Awards im Dolby Theatre, nachdem sie den Preis für Pop-Album des Jahres entgegennimmt

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Getty Images Travis Kelce, Taylor Swift, Ella Langley, Lainey Wilson und John Sykes bei den iHeartRadio Music Awards 2026 im Dolby Theatre