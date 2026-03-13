NFL-Star Travis Kelce verrät Hochzeitspläne mit Taylor Swift

Der Countdown läuft: Travis Kelce (36) und Taylor Swift (36) wollen schon in wenigen Monaten vor den Traualtar treten – und zwar offenbar noch bevor der Footballstar wieder voll in den NFL-Alltag einsteigt. Wie ESPN-Insider Nate Taylor nun berichtet, planen Travis und Taylor ihre Hochzeit "vor dem Trainingslager" der Kansas City Chiefs. Die genauen Daten für das Camp in diesem Jahr stehen zwar noch nicht fest, doch im vergangenen Jahr startete die Vorbereitung am 22. Juli. Das Paar hat sich im August 2025 nach rund zwei Jahren Beziehung verlobt – jetzt scheint der große Tag in greifbare Nähe zu rücken.

Der Hinweis auf den möglichen Hochzeitszeitraum fällt in eine Phase, in der Travis seine sportliche Zukunft klargemacht hat. Der Tight End bestätigte vor Kurzem seine Rückkehr für die 14. Saison bei den Chiefs und erklärte in der ESPN-Show "The Pat McAfee Show", wie sehr ihn die Arbeit seiner Verlobten motiviert. "Wir teilen dieselbe Liebe für das, was wir tun", schwärmte Travis dort. Es sei "erstaunlich" zu sehen, wie Taylor immer neue Themen finde, über die sie schreiben könne, und ständig neue Melodien kreiere. Diese Leidenschaft helfe ihm dabei, selbst weiterzumachen und seine eigene Karriere noch nicht zu beenden.

In seinem Podcast "New Heights" mit Bruder Jason Kelce (38) verriet Travis außerdem, dass seine Entscheidung für ein weiteres Jahr in Kansas City eigentlich schon Mitte der vergangenen Saison feststand. Jason habe ihm geraten, erst einmal Abstand zu gewinnen und die Emotionen der Saison abklingen zu lassen. Die Chiefs hatten die Playoffs verpasst, was Travis schwer zu schaffen machte. Privat dagegen scheint für den Footballstar vieles geordnet: Mit Taylor an seiner Seite begleitet ihn eine Partnerin, die den Trubel zwischen Stadion, Studio und Tourleben kennt. Beide haben in Interviews immer wieder betont, wie wichtig ihnen ein stabiles Umfeld aus engen Freunden und Familie ist – nun steht offenbar der nächste gemeinsame Schritt an.

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Instagram / killatrav NFL-Star Travis Kelce und Sängerin Taylor Swift

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Imago Travis Kelce trifft vor dem Spiel der Kansas City Chiefs bei den Las Vegas Raiders im Allegiant Stadium ein, 4. Januar 2025

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IMAGO / ZUMA Press Travis Kelce und Taylor Swift, August 2025