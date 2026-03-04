Vanessa Trump unterstützt Tiger Woods bei TGL-Veranstaltung

Tiger Woods (50) hatte bei seinem TGL-Event am Dienstagabend prominente Unterstützung. Nicht nur seine Freundin Vanessa Trump (48) und ihre Tochter Kai verfolgten gespannt das Geschehen, auch die Brüder Travis Kelce (36) und Jason Kelce (38) waren unter den Zuschauern. Die Stimmung war ausgelassen, als Tom Kim mit einem spektakulären Hole-in-one den Jupiter Links Golf Club von Tiger in die Playoffs schoss und damit gegen den Bay Golf Club triumphierte. Vanessa und ihre golfbegeisterte Tochter Kai zeigten sich TMZ zufolge sichtlich begeistert vom Spielverlauf und feierten den Erfolg des Teams mit. Die beiden Kelce-Brüder ließen ihrer Freude ebenfalls freien Lauf und jubelten lautstark von ihren Plätzen aus.

Für Gesprächsstoff sorgte auch eine Begegnung zwischen Travis und Kai. Die beiden unterhielten sich entspannt miteinander, was darauf hindeutet, dass es keine größeren Spannungen wegen der Logo-Kontroverse gibt. Ende vergangenen Jahres hatte Kai ihr "KT"-Logo vorgestellt, woraufhin Fans von Travis bemängelten, es sähe seinem Tru Kolors-Branding zu ähnlich. Von Unstimmigkeiten war bei dem Event jedoch nichts zu spüren – Travis schien sich an der Diskussion nicht zu stören.

Tiger und Vanessa scheinen weiterhin glücklich miteinander zu sein. Im März 2025 wurde ihre Beziehung bekannt, die auch die Zustimmung von Präsident Donald Trump (79) erhielt. Erst kürzlich traf Tiger bei einer Preisverleihung auf seine Ex-Frau Elin Nordegren (46), um ihren gemeinsamen Sohn Charlie zu feiern, der sich für die Florida State University entschieden hat. Fans dürfen sich darauf einstellen, Vanessa auch bei künftigen TGL-Veranstaltungen zu sehen – schließlich steht noch eine Meisterschaft auf dem Spiel.

Instagram / tigerwoods Tiger Woods und Vanessa Trump, März 2025

Getty Images Jason und Travis Kelce beim American Century Championship Golfturnier, Juli 2025

Instagram / tigerwoods Vanessa Trump und Tiger Woods, März 2025