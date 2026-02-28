Travis Kelce berührt mit rührenden Gedanken zu Baby-Geruch

Travis Kelce (36) hat sich im Podcast "New Heights" in ein Gespräch über Neugeborene verwickeln lassen – und dabei sichtlich gerührt reagiert. Zusammen mit seinem Bruder Jason Kelce (38) und Musiker Chris Stapleton (47) sprach der Football-Star über ein Thema, das vor allem Eltern vertraut ist: den besonderen Duft von Babys. Chris, der gemeinsam mit seiner Ehefrau Morgane fünf Kinder großzieht, schwärmte in der Episode vom 25. Februar davon, wie sehr er den Geruch von Neugeborenen vermisse. "Ich werde jetzt wie ein komischer, creepy Typ klingen, wenn ich darüber spreche. Aber wenn du ein frischgebackener Elternteil bist und das Baby hältst und daran riechst, ist es der Duft deines eigenen Kindes. Es ist etwas Großartiges", erklärte der 47-Jährige.

Jason, der mit seiner Frau Kylie Kelce (33) vier Töchter hat, bestätigte Chris' Worte sofort. "Das ist überhaupt nicht gruselig, denn jeder, der ein Baby so im Arm gehalten hat, weiß, wovon du sprichst", versicherte er dem Musiker. Während die beiden Väter nostalgisch über ihre Erfahrungen mit Neugeborenen plauderten, verfolgte Travis das Gespräch mit einem Lächeln im Gesicht. "Ich finde das nicht gruselig, ich sehe das als etwas Wunderschönes", kommentierte der Sportler schließlich die emotionale Unterhaltung. Die Fans bemerkten schnell, wie still der sonst so gesprächige Travis während des Baby-Talks wurde, und interpretierten seine Reaktion als Zeichen dafür, dass er bereits über die eigene Zukunft als Vater nachdenkt.

Travis und seine Verlobte Taylor Swift (36), die sich im August 2025 verlobt haben, haben bisher keine konkreten Pläne zu Nachwuchs öffentlich geteilt. Doch im September bestätigten die Kelce-Brüder im Podcast, dass Jason derzeit die "Nummer eins" ihrer Mutter Donna Kelce (73) sei, da er ihr bereits Enkelkinder geschenkt hat. Donna habe Travis aber bereits unter Druck gesetzt, dass auch er irgendwann für Nachwuchs sorgen solle. Dass der Football-Profi ein toller Vater werden würde, steht für Kylie Kelce bereits fest. Sie schwärmte in ihrem Podcast "Not Gonna Lie" davon, wie Travis mit seinen Nichten umgeht: "Du gibst ihnen deine ungeteilte Aufmerksamkeit. Du gehst mit ihnen auf den Boden und spielst, was immer sie wollen. Du beschäftigst dich wirklich mit ihnen." Travis sei bereits jetzt der "beste Onkel".

Getty Images Travis Kelce im November 2023 in Frankfurt

Instagram / kykelce Jason und Kylie Kelce mit ihren Töchtern

IMAGO / ZUMA Press Travis Kelce und Taylor Swift, August 2025