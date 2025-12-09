Schauspieler? Das will Travis Kelce nach Karriereende machen

In der aktuellen Folge des Podcasts "New Heights", den Jason (38) und Travis Kelce (36) gemeinsam moderieren, war kein Geringerer als George Clooney (64) zu Gast. Dabei brachte der Hollywoodstar eine interessante Frage für den NFL-Spieler auf: Ob Travis Pläne habe, nach seiner Zeit als Profi im Showbusiness Fuß zu fassen. Travis, der kürzlich in "Happy Gilmore 2" an der Seite von Adam Sandler (59) als Kellner zu sehen war, antwortete enthusiastisch, dass er bei Gelegenheiten, mit seinen Idolen zusammenzuarbeiten, keine Sekunde zögern würde. "Solange mich Leute wie Adam Sandler fragen, bin ich sofort dabei", sagte der Kansas-City-Chiefs-Spieler.

Das Gespräch brachte auch amüsante Anekdoten ans Licht. Travis schwärmte von der Arbeit mit Adam, den er als "einen unglaublich netten Typen" bezeichnete. Gleichzeitig witzelte George über Travis' Kellnerrolle und behauptete scherzhaft: "Ich spiele einen großartigen Kellner!" Zudem lobte der Schauspieler sein langjähriges Basketball-Duell mit Adam und betonte dessen Leidenschaft am Set. Neben "Happy Gilmore 2", wo die Hauptfigur nach Jahren für die Ballettkarriere seiner Tochter wieder zum Golfschläger greift, konnte Travis auch schon in der Serie "Grotesquerie" und einer Amazon-Spielshow schauspielerische Erfahrung sammeln.

Schon jetzt zeigt sich, dass Travis nicht nur Talent auf dem Spielfeld hat, sondern sich auch anderweitig gut entwickelt. Neben seiner Sportkarriere gilt er als Unterhaltungstalent, was er in verschiedenen Projekten immer wieder beweist. Die Zusammenarbeit mit Größen wie Adam oder Niecy Nash-Betts scheint ihn dabei besonders zu beflügeln. Trotz seiner Selbstkritik – Travis gibt sich oft hart mit sich selbst – möchte er vor allem eines: Spaß haben. Die Sympathie und Lockerheit, die er sowohl vor als auch hinter der Kamera mitbringt, spricht für viel Potenzial in einer möglichen Hollywood-Laufbahn. Fans dürfen gespannt sein, wohin sein Weg führt!

Getty Images Travis Kelce, NFL-Spieler, August 2025

Getty Images Adam Sandler, Schauspieler

Getty Images Travis Kelce nach dem Super Bowl, Februar 2025