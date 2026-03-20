Taylor Swift und Travis Kelce planen geheime Sommerhochzeit

Taylor Swift (36) und Travis Kelce (36) wollen sich offenbar noch in diesem Sommer das Jawort geben. Wie mehrere Insider gegenüber Daily Mail bestätigten, soll die Hochzeit der beiden vor dem Start der neuen NFL-Saison stattfinden. Die Planungen werden dabei streng unter Verschluss gehalten – selbst die Gäste kennen bisher weder das genaue Datum noch den Ort der Feier. "Allen wurde gesagt, dass sie sich den Sommer freihalten sollen. Die Details erfahren sie erst kurz vor der Hochzeit", verriet eine Quelle. Travis, der im Frühjahr einen neuen Vertrag bei den Kansas City Chiefs unterzeichnet hatte, soll so sein gesamtes Trainingsprogramm wahrnehmen können. Das erste Training der Chiefs ist für den 22. Juli angesetzt.

Die Sängerin hat laut den Quellen bereits konkrete Vorstellungen davon, wie ihr großer Tag aussehen soll. "Die Hochzeit wird drinnen stattfinden", erklärte ein Insider. Taylor wolle nicht, dass es wie bei der Hochzeit ihrer besten Freundin Selena Gomez (33) werde, die im vergangenen Oktober ihren Partner Benny Blanco (38) in weißen Zelten unter freiem Himmel heiratete. Der Grund für diese Entscheidung sei die Privatsphäre, die bei einer Feier im Freien nicht ausreichend gewährleistet werden könne. "Die ganze Sache wird aufgezeichnet", damit das frischgebackene Ehepaar auf den besonderen Tag zurückblicken kann, so die Quelle weiter. Die Feier selbst soll "groß" werden, wie Taylor bereits im Oktober in der "Graham Norton Show" verriet. Sie wolle nicht ihre Beziehungen zu Freunden "bewerten oder beurteilen" müssen, erklärte sie damals und scherzte, dass jeder, mit dem sie je gesprochen habe, eine Einladung bekomme.

Neben den Familien der beiden werden auch Travis' Teamkollege Patrick Mahomes (30) und dessen Ehefrau Brittany sowie Selena und Benny erwartet. Eine Person, die wohl keine Einladung erhalten wird, ist Taylors einstige beste Freundin Blake Lively (38). Wie ein Insider berichtet, seien die beiden nicht mehr so eng wie früher. Auch Travis zog im vergangenen Jahr eine Grenze und entfolgte Blakes Ehemann Ryan Reynolds (49) auf Instagram.

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IMAGO / ZUMA Press Travis Kelce und Taylor Swift, August 2025

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Instagram / selenagomez Selena Gomez und Benny Blanco an ihrem Hochzeitstag

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Getty Images Blake Lively und Ryan Reynolds, Schauspieler