Flugzeugabsturz: NASCAR-Legende Greg Biffle und Familie tot

NASCAR-Legende Greg Biffle (†55) ist tot: Der frühere Rennfahrer kam heute bei einem Flugzeugabsturz im US-Bundesstaat North Carolina ums Leben, wie People berichtet. An Bord der verunglückten Maschine waren auch seine Frau Cristina Grossu Biffle, die gemeinsame Tochter Emma und der fünfjährige Sohn Ryder. Das Flugzeug stürzte am Morgen in der Nähe von Statesville ab, für die vierköpfige Familie gab es keine Rettung. Bis kurz vor dem tragischen Unfall hatten die Motorsportlegende und seine Frau Einblicke in ihr Familienleben auf Social Media mit ihren Fans geteilt. Noch am Morgen des Unfalls veröffentlichte Cristina ein Meme, inspiriert von Martha Stewart (84), und zuvor einen emotionalen Beitrag über die Bedeutung von Mut und Liebe im Leben.

Im September schrieb Cristina noch auf Instagram: "Das Leben ist zu kurz, um es in einem Kreislauf zu verbringen, den man nicht liebt. [...] Eure Zeit, Energie und Liebe sind eure größte Währung. Gebt sie weise aus." Ihr Ehemann Greg nutzte seine Social-Media-Präsenz unterdessen, um seine Weihnachtsaktion "Biffmas" zu promoten, bei der er Geld und Preise an seine Fans verteilte. Zudem teilte er berührende Ausschnitte aus seinem Alltag als Familienvater: ein Date mit seiner Frau, Badminton-Spiele mit Ryder oder einen kurzen Clip über das Lieblingsspielzeug seines Sohnes. Auf seinem YouTube-Kanal veröffentlichte er zudem kürzlich ein Video, in dem er von einem Trip nach Indianapolis mit Cristina berichtete und seinen Fans versprach, "gute Sachen kommen noch".

Fans und Weggefährten der Familie äußerten nach Bekanntwerden der Tragödie ihre Trauer und Anteilnahme in den Kommentaren auf den Social-Media-Profilen des Paares. Das Ehepaar hatte es über die Jahre geliebt, ihr Leben und ihre Leidenschaften mit der Öffentlichkeit zu teilen. Dabei zeigten sie sich bodenständig und nahbar – vor allem, wenn es um die Liebe zu ihren Kindern ging. Die letzten Schnappschüsse, die Cristina teilte, zeugen von innigen Momenten mit Ryder und zärtlicher Zweisamkeit mit ihrem Ehemann Greg, den sie voller Stolz und viel Herzlichkeit präsentierte. Fans erinnern an ihr inspirierendes Leben voller Wärme und ihren unermüdlichen Wunsch, jeden Moment auszukosten.

Getty Images Greg Biffle wartet während des Trainings zum Daytona 500 im Daytona International Speedway

Instagram / gbiffle Greg Biffle, sein Sohn Ryder und Ehefrau Cristina, September 2025

Getty Images Greg Biffle beim US Concrete Qualifying Day der NASCAR Gander Outdoors Truck Series in Fort Worth, Texas, am 7. Juni 2019