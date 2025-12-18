Brad Pitt strahlt mit 62: Seine Liebe zu Ines hält ihn jung

Frauenschwarm Brad Pitt (62) ist an diesem Donnerstag 62 Jahre alt geworden – und das Beste daran? Seine Liebste Ines de Ramon feiert bereits einen Tag später, am 19. Dezember, ihren Geburtstag! Was für ein romantisches Timing für das Traumpaar, das seit 2022 zusammen ist! Ein Insider verrät gegenüber People exklusiv, dass der Oscar-Preisträger "wirklich gut drauf" sei und sich besonders auf seine Zukunft mit der Schmuckdesignerin freue. "Sie ist perfekt für ihn. Die beiden passen einfach großartig zusammen", schwärmt die Quelle. Die beiden Turteltauben haben eine ganz besondere Tradition entwickelt: Sie feiern jeden Geburtstag zunächst einzeln mit kleinen, intimen Festen, sparen sich aber die große Sause mit Freunden für einen gemeinsamen Termin auf.

Die gemeinsame Zeit mit Ines scheint dem Hollywood-Star richtig gut zu tun – und das merkt man auch an seiner entspannten Einstellung zum Älterwerden. In einem Interview mit der GQ im Jahr 2024 sprach der Schauspieler bereits offen über seinen 60. Geburtstag und wie sich seine Sichtweise auf das Leben verändert hat. "Man beginnt, diese Idee der Sterblichkeit zu verstehen und dass es etwas ist, womit wir alle umgehen müssen. Man wird sich dessen einfach bewusster", erklärte der Star damals ehrlich. Doch statt in Melancholie zu verfallen, habe er eine wunderbar positive Lebenseinstellung entwickelt. "Ich versuche einfach, die Menschen zu genießen, die ich um mich herum liebe, und einfach zu leben", verriet er. Besonders süß: Der Schauspieler gab zu, dass er "ein bisschen zu diesem EINEN Typ geworden" ist, der die kleinen Dinge schätzt – "die Luft ist frisch und das Gras ist grün". Mit Ines teilt der Schauspieler offenbar die Freude an leisen Momenten, an kleinen Ritualen und an Freundschaften, die Platz am Tisch lassen. Aus dem früheren Jetset-Takt ist so ein privater Rhythmus geworden, der Nähe zulässt und Gelassenheit lehrt.

Mit seinen 62 Jahren gehört Brad noch längst nicht zum alten Eisen in Hollywood. Beruflich lief es 2025 ausgezeichnet für ihn. Sein Rennfahrer-Drama "F1" wurde ein globaler Kassenschlager und heimste sogar zwei Golden Globe-Nominierungen ein – ein echter Triumph für den Schauspieler und Produzenten. Aktuell steht Brad in Los Angeles für den Film "The Adventures of Cliff Booth" vor der Kamera, in dem er seine preisgekrönte Rolle aus Quentin Tarantinos (62) "Once Upon a Time... in Hollywood" von 2019 wieder aufgreift. Für das Projekt tut er sich erneut mit Regisseur David Fincher (64) zusammen, mit dem er bereits "Se7en", "Fight Club" und "Der seltsame Fall des Benjamin Button" drehte. Ein Insider bestätigt: "Brad hatte ein arbeitsreiches Jahr" – aber das ist noch längst nicht alles! Fans können sich schon jetzt auf 2026 freuen, denn der zweifache "Sexiest Man Alive" soll sich mit seinem besten Kumpel George Clooney (64) für einen weiteren "Ocean's"-Film wiedervereinen. Doch erstmal gönnt sich der Star eine wohlverdiente Pause zwischen den Projekten, um die Zeit mit seiner Liebsten Ines zu genießen.

Getty Images Brad Pitt und Ines de Ramon bei der Weltpremiere von "F1" in New York

Getty Images Brad Pitt bei der Premiere von "F1" in London im Juni 2025

Getty Images George Clooney und Brad Pitt, Schauspieler