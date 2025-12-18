Ehe-Aus bei Amy Schumer und Chris: Das ist der Grund

Amy Schumer (44) und Chris Fischer gehen nach sieben Jahren Ehe getrennte Wege – und das offenbar ohne Drama. Am 12. Dezember machte die Comedian die Trennung mit einem inzwischen gelöschten Instagram-Post öffentlich, so US Magazin. Darin schrieb sie: "Chris und ich haben die schwierige Entscheidung getroffen, unsere Ehe nach 7 Jahren zu beenden. Wir lieben uns sehr und werden uns weiter auf die Erziehung unseres Sohnes konzentrieren." Die beiden, die in New York lebten, hatten sich gemeinsam zu diesem Schritt entschlossen. An ihrer Seite ist weiterhin Sohn Gene, mit dem sie den Neustart so ruhig wie möglich gestalten wollen. "Einvernehmlich und voller Liebe und Respekt! Familie für immer", betonte Amy in dem Post.

Ein Insider bestätigte gegenüber Us Weekly, dass es keinen skandalösen Auslöser gab. Die Ehe habe schlicht "ihren Zauber verloren", wie die Quelle es beschreibt. "Es gab keinen großen, skandalösen Auslöser für ihre Trennung", heißt es weiter. Die Entscheidung sei über Monate gereift, auch weil Amy und Chris klären wollten, wie das Familienleben künftig aussehen soll – vor allem für Gene. Ihr Stadthaus in Brooklyn hatten sie bereits im November für 11 Millionen Dollar verkauft. Wichtig sei den beiden, dass der Übergang für den Sohn "so glatt wie möglich" verläuft und sein Alltag kaum gestört wird. Trotz der Veränderung soll Amy stabil wirken, Witze über die Situation machen und "in einem guten Zustand" sein, heißt es von der Quelle.

Kennengelernt hatten sich Amy Schumer und Chris Fischer Ende 2017, nur drei Monate später folgte die heimliche Hochzeit in Malibu – unter den Gästen waren Freundinnen wie Jennifer Aniston (56) und Jennifer Lawrence (35) sowie Larry David und Jake Gyllenhaal (44). Im Mai 2019 kam ihr Sohn Gene zur Welt; über das neue Mutterglück sagte Amy im Gespräch mit Entertainment Tonight: "Ich wusste nicht, dass ich jemanden so sehr lieben kann – nichts für ungut an meinen Mann." Chris ist als Küchenchef und preisgekrönter Kochbuchautor bekannt. Im privaten Umfeld gelten beide als pragmatisch und zugewandt, sie hielten gemeinsame Auftritte oft lässig und ungezwungen. Dieses Miteinander wollen sie nun als Eltern behalten – nur ohne romantische Beziehung.

Getty Images Amy Schumer und Chris Fischer bei der Premiere von "Room To Move" beim Tribeca Festival im SVA Theater in New York

Instagram / amyschumer Amy Schumer, Schauspielerin

Getty Images Amy Schumer und Chris Fischer, 2018