Rebel Wilson und Ramona Agruma strahlen mit Babybauch

Rebel Wilson (45) und ihre Ehefrau Ramona Agruma haben sich erstmals in der Öffentlichkeit gezeigt, nachdem sie Anfang des Monats verkündet hatten, dass sie erneut Nachwuchs erwarten. Die Schauspielerin und die Designerin besuchten am Mittwoch die St. Regis World Snow Polo Championship in Aspen, Colorado. Stylisch und gut geschützt vor der Winterkälte präsentierte sich das Paar: Rebel trug einen weißen Teddy-Mantel und Moon Boots, während Ramona in einem gemusterten Schwarz-Weiß-Kostüm und Sonnenbrille glänzte. Auch Prinz Harry (41) war Teil des prominenten Turniers und wurde beim Spielen gesehen, wie DailyMail berichtet.

Auf Instagram hatten die beiden zuvor mit einem emotionalen Post enthüllt, dass Ramona schwanger ist und die Familie somit bald noch größer wird. Mit einem Video-Zusammenschnitt, der von einem Besuch im Disneyland über einen positiven Schwangerschaftstest bis hin zu Ramonas wachsendem Babybauch reicht, teilten sie die erfreulichen Nachrichten mit ihren Fans. Neben der dreijährigen Tochter Royce, die die beiden 2022 durch eine Leihmutter bekamen, werden sie bald ein weiteres Mädchen willkommen heißen. "Ich liebe dich, Rebel Wilson", schrieb Ramona in der Ankündigung und drückte ihre Vorfreude auf das neue Familienmitglied aus.

Rebel und Ramona haben sich 2021 kennengelernt und sind seit 2022 offiziell ein Paar. Rebel schrieb damals auf Instagram liebevoll, sie habe statt eines Disney-Prinzen offenbar eine Disney-Prinzessin gebraucht. 2024 folgten zwei Hochzeitszeremonien, erst in Sardinien und später in Sydney. Seitdem haben sie als Familie viele besondere Momente geteilt, von alltäglichen Erlebnissen bis hin zu Reisen und Feiertagen. Besonders Rebel betonte mehrmals, wie sehr sie das Leben als Mutter erfüllt. Sie unterstrich, dass ihr Alltag mit Tochter Royce zwar voller Verantwortlichkeiten ist, jedoch nichts das Glück übertreffen könne, das ihre Familie ihr bringt.

Getty Images Rebel Wilson und Ramona Agruma, September 2024

Getty Images Ramona Agruma und Rebel Wilson mit ihrer Tochter Royce Lillian

Instagram / rebelwilson Rebel Wilson mit ihrer Tochter Royce