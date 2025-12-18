Ben Affleck feiert Weihnachten mit seiner Ex Jennifer Garner

Ben Affleck (53) verbringt die Festtage mit seiner Ex Jennifer Garner (53) und ihren gemeinsamen Kindern Violet (20), Seraphina (16) und Samuel (13) in Los Angeles. Das berichtete eine anonyme Quelle dem Magazin People und betonte, dass der Schauspieler herzlich von seiner Ex-Frau eingeladen wurde, so wie schon an Thanksgiving. "Sie haben jetzt eine schöne Routine gefunden, die für alle funktioniert", heißt es.

Die Quelle erklärte, dass Ben inzwischen "viel Zeit in Jennifers Haus" verbringe und "ständig für seine Kinder da" sei. Schon an Thanksgiving hatte Jennifer, die als leidenschaftliche Hobbyköchin gilt, erneut in ihrem Zuhause für die ganze Familie gekocht, Bens Mutter war ebenfalls dabei. Zusätzlich engagierten sich die beiden Schauspieler erneut gemeinsam bei der Organisation The Midnight Mission in Los Angeles, wo sie bei der traditionellen Thanksgiving-Aktion Essen an Obdachlose ausgaben.

Der enge Kontakt zwischen den beiden Schauspielern kommt vor allem den Kindern zugute, doch auch Jennifer Garners derzeitiger Partner, Unternehmer John Miller, unterstützt diesen Ansatz voll und ganz. "Er ist extrem geduldig und versteht, dass ihre Familie für sie Priorität hat", so die Quelle. Jennifer und Ben haben nach ihrer Trennung 2015 hart daran gearbeitet, eine freundschaftliche Beziehung aufzubauen, in der gemeinsame Familienmomente möglich sind.

Jon Kopaloff / Getty Images, Spread Pictures / MEGA Ben Affleck und Jennifer Garner

Getty Images Ben Affleck vor dem F1-Grand-Prix von Las Vegas am 21. November 2025

ActionPress / X17 Jennifer Garner und Fin Affleck im August 2024