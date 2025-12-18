Behauptung in Klage: Ist Riley Keough Ben Travoltas Mutter?

Riley Keoughs (36) Onkel Navarone Garibaldi (38) befindet sich derzeit in einem Rechtsstreit mit zwei ehemaligen Geschäftspartnern seiner Mutter Priscilla Presley (80), Brigitte Kruse und Kevin Fialko. Die beiden haben ihre Klage wegen Vertragsbruchs nun laut Entertainment Weekly erweitert – und diese Erweiterung betrifft auch Riley. Darin wird behauptet, die Schauspielerin sei die biologische Mutter von Ben Travolta, dem jüngsten Sohn von Hollywoodstar John Travolta (71). Demnach sollen John und seine verstorbene Frau Kelly Preston (†57) die Presleys 2010 um eine Eizellspende gebeten haben. Ursprünglich sollte die Spende von Rileys Mutter Lisa Marie (†54) kommen, das lehnte das Paar aber aufgrund ihrer damaligen Opioidabhängigkeit ab. Deshalb habe die damals 20-jährige Enkelin von Elvis Presley (†42) gespendet, damit "Kelly ihren gemeinsamen Sohn Ben Travolta zur Welt bringen konnte".

Bisher ist unklar, wie viel Wahres in dieser Klage steckt. Laut dem Anwalt der beiden Kläger sei es aber ihr Anliegen, die Wahrheit aufzudecken. "Bei dieser geänderten Klage geht es darum, die Wahrheit aufzudecken, die Akten zu korrigieren und Beweise für die Arbeit vorzulegen, die in gutem Glauben geleistet wurde, um der Familie Presley trotz ständiger Unruhen Frieden, Lösung und Stabilität zu geben", betont der Jurist gegenüber der Presse. Eine Reaktion der Vertreter von Riley oder John gibt es bislang nicht. Allerdings gab der Anwalt von Priscilla gegenüber Us Weekly ein Statement ab. Dieser betont, dass die Anschuldigungen in Bezug auf die angebliche Eizellspende nichts mit der eigentlichen Klage zu tun haben: "Brigitte Kruse, Kevin Fialko und ihre Mitverschwörer haben gezeigt, dass es keine Grenzen gibt, die ihnen zu niedrig wären, keine ethischen Grenzen, die sie nicht überschreiten würden, um Priscilla Presley und ihrer Familie weiteren Schmerz zuzufügen."

Die Informationen von der Abmachung zwischen den Presleys und den Travoltas sollen Priscillas ehemalige Team-Mitglieder von ihrem Ex-Schwager Michael Lockwood erhalten haben. Beide Familien verbindet seit jeher eine enge Freundschaft. Hinzu kommt der Vorwurf, John habe Riley mit einer Summe zwischen 8.500 und 17.000 Euro sowie einem "alten Jaguar" entlohnt. Brigitte und Kevin sollen in der Einigung zwischen den beiden berühmten Familien als Vermittler beteiligt gewesen sein. Was sie sich von diesen Anschuldigungen erhoffen, scheint derweil nicht ganz klar zu sein.

Anzeige Anzeige

Getty Images Riley Keough, Schauspielerin und Sängerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Kelly Preston und John Travolta mit ihren Kindern Ella Bleu und Benjamin, Mai 2018

Anzeige Anzeige

Getty Images Lisa Marie Presley (2. v. l.) neben ihrer Mutter (m) und ihren Kindern, Juni 2022