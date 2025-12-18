Taylor Swift und Travis Kelce genießen Liebe trotz Stress

Taylor Swift (36) und Travis Kelce (36) zeigen, dass selbst in einem randvollen Jahr Platz für die Liebe ist: Die Sängerin und der Footballstar jonglieren beide volle Terminkalender, doch sie vernachlässigen einander nicht. Ein Insider verriet gegenüber People: "Wann immer sie können, nehmen sie sich Zeit füreinander und schätzen diese Zeit zu zweit sehr." Gerade für Taylor war 2025 ein nervenaufreibendes Jahr. "Sie hat extrem hart gearbeitet und ihr Terminkalender war randvoll, aber trotz allem haben sie und Travis viel in ihre Beziehung investiert", erklärte die Quelle.

Die Grammy-Gewinnerin feierte zuletzt Karriererekorde: Ihre "Eras Tour" gilt als die erfolgreichste Konzertreihe aller Zeiten, mit Ticketumsätzen von etwa 1,7 Milliarden Euro. Parallel startete Taylor die Disney+-Doku "The End of an Era" mit sechs Teilen, deren erste Folgen am 12. Dezember erschienen, und sie veröffentlichte am 3. Oktober ihr zwölftes Studioalbum "The Life of a Showgirl", das am Erscheinungstag direkt die Spitze der Charts eroberte. Der Informant beteuerte gegenüber dem Magazin, dass Taylor "sehr stolz" und zugleich "erschöpft" sei. Nach der Release-Phase wolle sie beruflich kürzertreten, um sich der Hochzeitsplanung zu widmen.

Aktuell kann Travis die Unterstützung seiner Verlobten mehr als je zuvor gebrauchen. Mit der jüngsten Niederlage gegen die Los Angeles Chargers verpassen seine Kansas City Chiefs das erste Mal seit 2014 die Playoffs. Damit hat der NFL-Star in diesem Jahr keine Chance auf den Super-Bowl-Titel. Obendrein verletzte sich sein Teamkollege Patrick Mahomes (30) bei der Partie schwer. Laut Us Weekly erlitt der Quarterback im letzten Viertel einen Kreuzbandriss.

Anzeige Anzeige

ActionPress / Tatiana / Backgrid Taylor Swift und Travis Kelce im Oktober 2024

Anzeige Anzeige

Imago Travis Kelce und Taylor Swift bei den US Open 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Travis Kelce und Patrick Mahomes, November 2024