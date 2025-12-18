Avengers-Knaller: Chris Evans ist als Captain America zurück

Die Marvel-Fans können es kaum fassen: Chris Evans (44) kehrt tatsächlich als Captain America in "Avengers: Doomsday" zurück! Ein exklusiver Teaser-Trailer, der zunächst nur in ausgewählten Kinos mit "Avatar: Fire and Ash" gezeigt werden sollte, ist bereits geleakt und sorgt für absolute Euphorie in der Fangemeinschaft. Der emotionale Clip zeigt Steve Rogers auf seinem Motorrad nach Hause fahrend, während eine Piano-Version des "Avengers"-Themas im Hintergrund spielt. Das Herzstück des Teasers ist der Moment, in dem Chris seinen ikonischen Captain America-Anzug aus dem Schrank holt und nachdenklich betrachtet – ein Symbol für seine Vergangenheit als Amerikas erster Superheld. Doch der wahre Schockmoment kommt, als die Kamera ein Baby in seinen Armen zeigt, was darauf hindeutet, dass Steve Rogers inzwischen Vater geworden ist. Der Trailer endet laut Variety mit der eindeutigen Bestätigung, "Steve Rogers wird in 'Avengers: Doomsday' zurückkehren", und einem Countdown-Timer, der genau ein Jahr bis zum Kinostart am 18. Dezember 2026 herunterzählt.

Nach seinem emotionalen Abschied in "Avengers: Endgame" 2019, wo Steve Rogers in die Vergangenheit reiste, um sein Leben mit Peggy Carter zu verbringen, schien Chris' (42) Zeit im Marvel Cinematic Universe beendet. Doch die Rückkehr des 44-jährigen Schauspielers in "Avengers: Doomsday" markiert einen dramatischen Wendepunkt für das MCU, das in den letzten Jahren mit sinkenden Zuschauerzahlen und gemischten Kritiken zu kämpfen hatte. Die Entscheidung, Chris zurückzuholen, ist Teil einer größeren Nostalgie-Strategie von Marvel Studios: Neben Chris stehen nahezu 30 Marvel-Stars parat: aus dem Kern-MCU unter anderem Chris Hemsworth, Paul Rudd (56), Anthony Mackie (47), Letitia Wright (32), Simu Liu (36), Tom Hiddleston (44) und weitere Publikumslieblinge. Dazu die Fantastic-Four-Riege um Pedro Pascal (50), Vanessa Kirby (37), Joseph Quinn (31) und Ebon Moss-Bachrach sowie X-Men-Veteranen wie Patrick Stewart (85), Ian McKellen (86), Rebecca Romijn (53) und James Marsden (52). Chris selbst hatte ein Comeback lange Zeit dementiert. Doch aufmerksamen Fans entgeht bekanntlich nichts: Als Chris im September 2025 bei der Premiere seines Films "Sacrifice" auf dem Toronto International Film Festival erschien, sorgte sein Aussehen für wilde Spekulationen in den sozialen Medien. Der Hollywood-Star präsentierte sich laut Just Jared in einer körperlichen Verfassung, die schon stark an seine Captain America-Tage erinnerte – muskulös, durchtrainiert und vor allem wieder glatt rasiert.

Nicht nur beruflich, sondern auch privat schwebt Chris derzeit auf Wolke Sieben. Im Oktober wurde er erstmals Vater, als seine Ehefrau Alba Baptista (28) ihre gemeinsame Tochter Alma Grace Baptista Evans in Massachusetts zur Welt brachte. Das Paar lernte sich 2021 kennen und heiratete im September 2023 in zwei Zeremonien – eine in Portugal und eine an der Ostküste der USA. Den Antrag machte Chris übrigens in Albas Muttersprache Portugiesisch, nachdem er wochenlang dafür geübt hatte. "Das ist genau das, was ich will: eine Frau, Kinder, eine Familie gründen", hatte Chris bereits 2022 in einem Interview mit People erklärt und gleich über die Bedeutung von Familie versus Karriere philosophiert: "Wenn man über die meisten der besten Künstler liest, seien es Schauspieler, Maler oder Schriftsteller, geben die meisten von ihnen zu, dass es nicht ihre Werke waren, auf die sie am meisten stolz waren, sondern die Beziehungen, die Familien, die sie gegründet hatten, die Liebe, die sie gefunden hatten, und die Liebe, die sie geteilt hatten." In den nächsten Monaten wird Chris nicht nur Windeln wechseln, sondern nun auch mit seinen Marvel-Kollegen und Kolleginnen gegen das Böse kämpfen.

Anzeige Anzeige

Collection Christophel, Action Press Chris Evans als Captain America in "The First Avenger: Civil War"

Anzeige Anzeige

Getty Images Kevin Feige, Chris Hemsworth, Chris Evans, Robert Downey Jr. u.a. in LA im April 2019

Anzeige Anzeige

Getty Images Alba Baptista und Chris Evans bei der Vanity Fair Oscars Party 2024