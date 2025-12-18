Nach Fehlgeburt: Model Emily DiDonato ist erneut schwanger

Babyüberraschung bei Emily DiDonato (34)! Das ehemalige Victoria’s-Secret-Model hat am Mittwoch auf Instagram mehrere professionell inszenierte Babybauchfotos veröffentlicht – und damit ihre dritte Schwangerschaft bekanntgegeben. Auf den Bildern steht Emily barfuß vor einem weißen Laken, das Shirt hochgekrempelt, die runde Bauchsilhouette im Fokus. Dazu verrät sie gleich den Zeitplan. "Überraschung! Kommt im Frühjahr 2026", schreibt Emily. An ihrer Seite: Ehemann Kyle Peterson, mit dem sie seit Juni 2018 verheiratet ist.

Für Emily dürfte das dritte Babyglück besonders erfüllend sein. Im Sommer 2024 machte sie nämlich ihre Erfahrung mit dem Thema Fehlgeburt öffentlich. In einem emotionalen Video auf TikTok beschrieb sie, wie ihr die Ärztin bei der ersten Ultraschalluntersuchung etwa zwei Monate nach Beginn der Schwangerschaft mitteilte, dass der Fötus aufgehört hatte, zu wachsen. "Obwohl mir jeder sagt, dass es nicht meine Schuld ist, fragt man sich sofort: 'Wann ist das passiert? Und warum?'", erklärte sie dort unter Tränen.

Umso schöner ist es für Emily nun, dass ihre dritte Schwangerschaft scheinbar ohne größere Komplikationen verläuft. Schon im Frühjahr soll der neue Sprössling dann zu der kleinen Familie dazustoßen. Emily ist schon Mutter von zwei kleinen Kids: Im November 2021 brachte sie ihre Tochter Teddy zur Welt, im Mai 2023 folgte Söhnchen Oliver. Im Netz teilt sie immer wieder kleine Einblicke in ihren Alltag als Familie.

Getty Images Emily DiDonato, Model

Instagram / emilydidonato Emily DiDonato und ihr Partner

Instagram / emilydidonato Emily DiDonato und ihre Kinder Teddy und Oliver